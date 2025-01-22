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Шахтер на матч с Брестом оставил несколько мест на стадионе пустыми. Клуб объяснил зачем

Лига Чемпионов
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Это хорошая инициатива!

Шахтер на матч с Брестом оставил несколько мест на стадионе пустыми. Клуб объяснил зачем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" на матч с"Брестом" оставил несколько мест на стадионе пустыми.

По словам украинского клуба, этот жест посвящен 10 погибшим представителям ультрас "Шахтера", которые защищали Украину.

Более того, клуб продолжит эту традицию и на 10 мест нельзя будет купить билеты на матч.

"Этот жест является символом того, что мы всегда будем помнить своих преданных фанатов, их поддержку, мужество и героизм. Они навсегда останутся частью семьи "Шахтера". И уже никто и никогда не сможет занять их места на фанатской трибуне", - сказал "Шахтер".

"Шахтер" сыграет с "Брестом" в 19:45 по киевскому времени. К матчу украинский клуб занимает 28-е место с 4-мя набранными баллами. "Брест" - девятый с 13-ю баллами.

Аудиотрансляция:

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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