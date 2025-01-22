ЛЧ. Лейпциг - Спортинг 2:1. Неожиданная, но какая нужная победа

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 22-е января

"РБ Лейпциг" - "Спортинг", 2:1

Голы: Беньямин Шешко 19, Юссуф Поульсен 78— Виктор Дьёкереш 75.

Игра была плюс-минус равная, однако на 19-й минуте матча хозяева вырвались вперед. Передача Давида Раума принесла гол. Немецкая команда в начале была более настойчивой, чем "Спортинг", который хоть и наносил удары, но все они заканчивались поднятием флажка у судьи. После гола лиссабонская команда провела замену: Гонсалу Инасиу вступил в игру, а Эрри Сент-Жюст покинул поле. Пока команда перенастраивалась, Давид Раум имел шанс записать на свой счет гол, но арбитр зафиксировал офсайд. Счет остался 1:0 в пользу "РБ Лейпциг", а "Спортинг" продолжал играть от соперника. Под конец первого тайма команда Руя Боржеса все ближе начала приближаться к воротам Маартена Вандервоордта.

Второй тайм обе команды начали живо. На 50-й минуте "РБ" имел шанс удвоить счет, но Хави Симонс в падении пробил выше пустого створа ворот. Несмотря на счет в пользу "РБ", немецкая команда часто фолила на игроках "Спортинга". Неудержимый форвард "Спортинга" Виктор Дьокереш выручил свою команду и сравнял счет на 75-й минуте игры, но радость длилась недолго, ведь ветеран команды, который еще и вышел на замену, Юссуф Поульсен поставил точку в этой игре. Оказавшись один на один с вратарем "Спортинга", он, можно сказать, споткнулся о вратаря, однако мяч все равно оказался в сетке. Под конец тайма активный отрезок был в исполнении гостей, однако им так и не удалось забить гол.

Победа "РБ Лейпциг" со счетом 2:1. Матч завершился третьим подряд поражением для "Спортинга" в Лиге чемпионов и первой победой для "Лейпцига".

Тренер: Марко Розе.

"РБ Лейпциг": Маартен Вандервоордт, Лютсхарел Гертрейда, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Давид Раум (Лукас Клостерман), Хави Симонс (Антонио Нуса), Николас Зайвальд, Амаду Айдара, Кристоф Баумгартнер (Артур Вермерен), Лои Опенда (Юссуф Поульсен), Беньямин Шешко.

Тренер: Руй Боржес.

"Спортинг": Франко Израэль, Иван Фреснеда (Рикарду Эшгаю), Усман Диоманде, Йерри Сент-Жюст (Гонсалу Инасиу), Максимилиано Араухо, Жени Катамо (Даниэл Браганса), Зено Дебаст (Хидэмаса Морита), Мортен Юльманн, Жеовани Кенда, Франсишку Тринкан, Конрад Хардер (Виктор Дьёкереш).

Предупреждения: Вилли Орба 86, Маартен Вандервоордт 88 - Давид Раум 79.