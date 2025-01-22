Начали активно. Шахтер открыл счет в матче с Брестом. ВИДЕО

"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимает французский "Брест".

"Горняки" активнее начали матч, больше владели инициативой. И забили на 18-й минуте. Правда, после дикой ошибки центрбека соперника в центре поля.

Кевин обокрал защитника французской команды, который не смог обработать мяч на приеме, и выбежал прямо на вратаря, рейдом из центрального круга - оставалось только не промахнуться.

1:0 для "горняков".

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