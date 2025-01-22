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Начали активно. Шахтер открыл счет в матче с Брестом. ВИДЕО
Кевин воспользовался ошибкой соперника
shakhtar.com
"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимает французский "Брест".
"Горняки" активнее начали матч, больше владели инициативой. И забили на 18-й минуте. Правда, после дикой ошибки центрбека соперника в центре поля.
Кевин обокрал защитника французской команды, который не смог обработать мяч на приеме, и выбежал прямо на вратаря, рейдом из центрального круга - оставалось только не промахнуться.
1:0 для "горняков".
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