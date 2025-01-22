По-пижонски! Судаков паненкой с пенальти забил второй гол Бресту. ВИДЕО

"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимает французский "Брест".

"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.

Ну а на 36-й минуте Азарова вывели один на один, и он удачно подставился под кипера.

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Пенальти для Шахтера, который Судаков пижонски реализовал "паненкой". 2:0!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.