Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По-пижонски! Судаков паненкой с пенальти забил второй гол Бресту. ВИДЕО
А кипер мог и потянуть
фото из соцсетей
"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимает французский "Брест".
"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.
Ну а на 36-й минуте Азарова вывели один на один, и он удачно подставился под кипера.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Пенальти для Шахтера, который Судаков пижонски реализовал "паненкой". 2:0!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000