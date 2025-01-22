Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Расстояние между командами составляет 2 балла и 8 мест. "Бавария" в шести матчах набрала 12 баллов и занимает 12-ю строчку. Победа позволит им забраться выше. Но матч против сложного соперника.

"Фейеноорд" непредсказуемая команда. Ничья против "Манчестер Сити", но поражение "Зальцбургу". "Баварии" стоит быть начеку.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 7-й тур.

22 января 2025. Роттердам. "Де Куйп"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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