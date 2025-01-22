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Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Расстояние между командами составляет 2 балла и 8 мест. "Бавария" в шести матчах набрала 12 баллов и занимает 12-ю строчку. Победа позволит им забраться выше. Но матч против сложного соперника.
"Фейеноорд" непредсказуемая команда. Ничья против "Манчестер Сити", но поражение "Зальцбургу". "Баварии" стоит быть начеку.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6
Лига Чемпионов. 7-й тур.
22 января 2025. Роттердам. "Де Куйп"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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