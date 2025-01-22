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Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Расстояние между командами составляет 2 балла и 8 мест. "Бавария" в шести матчах набрала 12 баллов и занимает 12-ю строчку. Победа позволит им забраться выше. Но матч против сложного соперника.

"Фейеноорд" непредсказуемая команда. Ничья против "Манчестер Сити", но поражение "Зальцбургу". "Баварии" стоит быть начеку.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6

Лига Чемпионов. 7-й тур.

22 января 2025. Роттердам. "Де Куйп"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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Смотреть матч Фейеноорд - Бавария
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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