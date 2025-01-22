И так мало, а ещё повреждения. Нападающий Шахтёра ушёл с поля на 55-й минуте матча против Бреста

Нападающий донецкого "Шахтёра" ушёл с поля на 55-й минуте матча Лиги Чемпионов против "Бреста"

На 54-й минуте матча во время контратаки "горняков" Эгиналду находился в штрафной соперника. Но дёрнул мышцу, остановился. Судья дал свисток и нападающий попросил замену.

На поле появился медицинский штаб. Бразилец со слезами ушёл с поля на 55-й минуте. Вместо него вышел Лассина Траоре.

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Позже появлялись кадры, как бразилец со слезами сидит на скамейке запасных.

Напомним, что после первого тайма "Шахтёр" обыгрывает "Брест" со счётом 2:0.