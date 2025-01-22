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Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Бреста

Лига Чемпионов
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Кто получил самый высокий балл?

Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Бреста

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

22 января "Шахтер" победил "Брест" в седьмом туре Лиги чемпионов (2:0).

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Лучшим игроком "горняков" в этом поединке по версии Sofascore стал Дмитрий Ризнык - он получил 8.1. А вот WhoScored отметил игру Кевина, который забил первый гол. Футболист получил 8.6.

Кевин за 90 минут отдал 79% точных передач, преуспел в 10 удачных обводках и сделал 53 касания к мячу.

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Ризнык сделал 4 сейва, отдал 20/32 точных передач и сделал 42 касания к мячу.

Самую низкую оценку в "Шахтере" получил Лассина Траоре. От Sofascore и WhoScored получил 6.3 и 5.9 соответственно.

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