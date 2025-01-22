Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Бреста

22 января "Шахтер" победил "Брест" в седьмом туре Лиги чемпионов (2:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучшим игроком "горняков" в этом поединке по версии Sofascore стал Дмитрий Ризнык - он получил 8.1. А вот WhoScored отметил игру Кевина, который забил первый гол. Футболист получил 8.6.

Кевин за 90 минут отдал 79% точных передач, преуспел в 10 удачных обводках и сделал 53 касания к мячу.

Ризнык сделал 4 сейва, отдал 20/32 точных передач и сделал 42 касания к мячу.

Самую низкую оценку в "Шахтере" получил Лассина Траоре. От Sofascore и WhoScored получил 6.3 и 5.9 соответственно.