Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича

Лига чемпионов, седьмой тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Сегодня решил Пушич в стартовом составе выпустить сразу пять бразильцев. Это напомнило легендарное время "Шахтера" не только количеством представителей этой страны, но и игрой. Моментами было очень зрелищно.

"Шахтер" начал с очень долгого владения мячом. Однако не просто ради статистики: "горняки" искали зоны. Ее на седьмой минуте удалось найти Педриньо, который разрезал оборону пасом на ход Эгиналду в правую часть штрафной. Бразилец прострелил в центр на Марлона, который пятой пробил немного левее стойки.

"Горняки" очень сильно преобладали за владением мяча. Но на 15 минуте именно "Брест" имел невероятный шанс отличиться. Матвиенко потерял мяч в собственной штрафной, после чего улетел прострел в центр на, казалось, свободного Ажорка. Но вовремя исправил ошибку капитана Бондарь, выбив круглого на угловой.

А дальше ошибся теперь уже капитан "Бреста". И на этот раз "Шахтер" не простил. Центральный защитник Шардонне на 18-й минуте неудачно принял мяч в центре поля. Кевин его обворовал, выбежал на свидание с вратарем и реализовал эту дуэль в свою пользу.

Бразильцы "горняков" радовали глаз. То штрафной после финтов заработают, то этот стандарт потом хорошо и выполнят. Как вот Педриньо на 27 минуте – голкиперу пришлось выручать. А впоследствии Азаров вывел Эгиналдо один на один, но седьмой номер "Шахтера" пробил рядом с правой стойкой.

К Жоге Бонито приобщался и Судаков. Пытался брать игру на себя, обострял. Один из его пасов в разрез в итоге привел к пенальти. Георгий отдал на Азарова, тот столкнулся с голкипером и упал. Дорисовывал грузин, но арбитры поверили. Сам Судаков и приговор выполнил: красиво, паненкой. 2:0 к концу первого тайма.

Первый реальный момент "Бреста" был на 40 минуте, но тогда Ризнык намертво забрал в руки мощный удар Маньетти. Далее пятой бил Ажорк в компенсированное к первому тайма время. Однако Кевин параллельно сам создал лучший шанс, чем эти два вместе взятых. Обвел на фланге двух соперников, вышел на ударную позицию, однако должным образом пробить не удалось – мяч улетел в голкипера.

На старте второго тайма "Шахтер" потрясающими комбинациями дважды разводил соперников, как фишки. Однажды дошло до опасного удара Судакова, но тогда парировал Бизот. Впоследствии преимущество во владении мяча перешло к гостям. Статистику они поправили изрядно, а вот цифры на табло… Наоборот: в итоге у "горняков" единичные контратаки получались лучше, чем постоянные позиционные наступления "Бреста". Ну очень организованно играли в обороне подопечные Пушича.

Но не без ошибок. Одна из таких привела к дальнему стандарту от хозяев на 79 минуте. Позиция разве что для мощной пушки. И ее все-таки разрядил Перейра Лаж: пробил в левую девятку. Но какой сейв сделал Ризныка! Ну хоть на обложку ставь!

В компенсированное ко второму тайма время "Шахтер" еще и третий забил: Зубков и Траоре всеми правдами и неправдами затолкали круглого в ворота. Арбитр после просмотра VAR решил, что все же вторых было больше, и отменил этот гол.

Очень и очень уверенная победа "Шахтера". Иногда в УПЛ "горняки" так не контролируют игру и преобладают над соперником, как это было сегодня. Нужно впереди сделать только один шаг: победить "Боруссию" в Дортмунде. Все в ногах, руках и головах самих игроков.

Шахтер – Брест 2:0

Голы: Кевин 18, Судаков 37 (пен.)

Шахтер: Ризнык – Винисиус (Конопля 71), Бондарь, Матвиенко, Азаров – Криськив, Марлон (Степаненко 71), Судаков (Бондаренко 83) – Педриньо (Зубков 83), Кевин, Эгиналдо (Траоре 55)

Брест: Бизот – Лала, Шардонне, Ндиае, Перейр Лаж – Камара (Дель Кастильо 60), Эдмилсон Фернандеш (Сумайла Кулибали 85), Маньетти – Камори Думбия (Февр 60) – Мама Бальде (И. Салах 71), Ажорк (Сима 60)

Предупреждения: Ндиае 22 – Степаненко 77