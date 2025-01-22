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Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича

Лига Чемпионов
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"Горняки" вслед за "Динамо" хорошо себя показывают в еврокубках

Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, седьмой тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Сегодня решил Пушич в стартовом составе выпустить сразу пять бразильцев. Это напомнило легендарное время "Шахтера" не только количеством представителей этой страны, но и игрой. Моментами было очень зрелищно.

"Шахтер" начал с очень долгого владения мячом. Однако не просто ради статистики: "горняки" искали зоны. Ее на седьмой минуте удалось найти Педриньо, который разрезал оборону пасом на ход Эгиналду в правую часть штрафной. Бразилец прострелил в центр на Марлона, который пятой пробил немного левее стойки.

Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича - изображение 1

"Горняки" очень сильно преобладали за владением мяча. Но на 15 минуте именно "Брест" имел невероятный шанс отличиться. Матвиенко потерял мяч в собственной штрафной, после чего улетел прострел в центр на, казалось, свободного Ажорка. Но вовремя исправил ошибку капитана Бондарь, выбив круглого на угловой.

А дальше ошибся теперь уже капитан "Бреста". И на этот раз "Шахтер" не простил. Центральный защитник Шардонне на 18-й минуте неудачно принял мяч в центре поля. Кевин его обворовал, выбежал на свидание с вратарем и реализовал эту дуэль в свою пользу.

Бразильцы "горняков" радовали глаз. То штрафной после финтов заработают, то этот стандарт потом хорошо и выполнят. Как вот Педриньо на 27 минуте – голкиперу пришлось выручать. А впоследствии Азаров вывел Эгиналдо один на один, но седьмой номер "Шахтера" пробил рядом с правой стойкой.

К Жоге Бонито приобщался и Судаков. Пытался брать игру на себя, обострял. Один из его пасов в разрез в итоге привел к пенальти. Георгий отдал на Азарова, тот столкнулся с голкипером и упал. Дорисовывал грузин, но арбитры поверили. Сам Судаков и приговор выполнил: красиво, паненкой. 2:0 к концу первого тайма.

Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича - изображение 2

Первый реальный момент "Бреста" был на 40 минуте, но тогда Ризнык намертво забрал в руки мощный удар Маньетти. Далее пятой бил Ажорк в компенсированное к первому тайма время. Однако Кевин параллельно сам создал лучший шанс, чем эти два вместе взятых. Обвел на фланге двух соперников, вышел на ударную позицию, однако должным образом пробить не удалось – мяч улетел в голкипера.

На старте второго тайма "Шахтер" потрясающими комбинациями дважды разводил соперников, как фишки. Однажды дошло до опасного удара Судакова, но тогда парировал Бизот. Впоследствии преимущество во владении мяча перешло к гостям. Статистику они поправили изрядно, а вот цифры на табло… Наоборот: в итоге у "горняков" единичные контратаки получались лучше, чем постоянные позиционные наступления "Бреста". Ну очень организованно играли в обороне подопечные Пушича.

Но не без ошибок. Одна из таких привела к дальнему стандарту от хозяев на 79 минуте. Позиция разве что для мощной пушки. И ее все-таки разрядил Перейра Лаж: пробил в левую девятку. Но какой сейв сделал Ризныка! Ну хоть на обложку ставь!

В компенсированное ко второму тайма время "Шахтер" еще и третий забил: Зубков и Траоре всеми правдами и неправдами затолкали круглого в ворота. Арбитр после просмотра VAR решил, что все же вторых было больше, и отменил этот гол.

Очень и очень уверенная победа "Шахтера". Иногда в УПЛ "горняки" так не контролируют игру и преобладают над соперником, как это было сегодня. Нужно впереди сделать только один шаг: победить "Боруссию" в Дортмунде. Все в ногах, руках и головах самих игроков.

Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича - изображение 3

Шахтер – Брест 2:0

Голы: Кевин 18, Судаков 37 (пен.)

Шахтер: Ризнык – Винисиус (Конопля 71), Бондарь, Матвиенко, Азаров – Криськив, Марлон (Степаненко 71), Судаков (Бондаренко 83) – Педриньо (Зубков 83), Кевин, Эгиналдо (Траоре 55)

Брест: Бизот – Лала, Шардонне, Ндиае, Перейр Лаж – Камара (Дель Кастильо 60), Эдмилсон Фернандеш (Сумайла Кулибали 85), Маньетти – Камори Думбия (Февр 60) – Мама Бальде (И. Салах 71), Ажорк (Сима 60)

Предупреждения: Ндиае 22 – Степаненко 77

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.01.2025 в 22:37
Вітання кротам.
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Комментарии 51
Лекарь (село Дарниця)
22.01.2025 в 22:37
Вітання кротам.
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1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.01.2025 в 22:36
А Витюшу не видели?
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Геродот (Винница)
22.01.2025 в 22:29
Брест очень неприятная команда - все время в движении, не случайно набрали столько очков в предыдущих играх. Но сегодня обломали зубы об Шахтер. Команда отказалась от тактики возить мяч постоянно возле своей штрафной, постоянно нагнетала в атаке. Особенно понравился Кевин, он сегодня в связке с Эгиналду пожалуй выдал свою лучшую игру за Шахтер. И гол отличный забил, и в обороне отрабатывал. Оборона сегодня сыграла надежно, за исключением Матвиенко, который дважды лажанулся, что могло закончиться пропущенными голами, будь французы поточнее. Наконец-то показал ту игру, за которую его купили в Шахтер, и Педриньо. Замены к сожалению игру не усилили. После неприятной травмы Эгиналду, активность Шахтера на левом фланге снизилась. Команда была вынуждена в основном обороняться. И тут конечно вырисовались и определенные проблемы Шахтера. С явно лишним весом уже давно играет Траоре, он практически был бесполезен на поле. Не пора ли его встряхнуть за это, а то и лучше куда-нибудь продать. Сикану он явно не замена. Потерял скорость Степаненко, отличившийся разве что желтой карточкой уже через 6 минут появления на поле. Ему давно пора на пенсию. Думаю тренера это тоже видят. А так прекрасная победа, надо сделать последний аккорд с Боруссией. Как говорится, надежда умирает последней. Хотя, думаю, мы все будем еще не раз вспоминать упущенные 3 очка в игре с ПСВ, которых нам может не хватить для продолжения борьбы в ЛЧ.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.01.2025 в 22:35
И ничью с Болоньей тоже.
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 22:39
А зачем продолжать в ЛЧ .что бы неприятно попасть на Ливерпуль и так выше крыши прыгнули .лучше в чу так играли
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mr.Smith
22.01.2025 в 22:23
Вслід за Динамо-серйозно?Та воно ледве очко своє врятувало з грандом хвутболу Галатасараєм.А Шахтар впевнено отримав перемогу з купою неарелізованих моментів .
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Romerik (YNWA)
22.01.2025 в 22:26
Ну на фоні ДК Гаатасай дійсно гранд. Що по складу, що по фінансах. Без жартів. Так що це теж як подвиг)
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 22:16
псж-мс ща будет рубилово
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Термит (Київ)
22.01.2025 в 22:04
Вітаю з перемогою! Перший тайм майже ідеальний. Другий - місцями було дуже стрьомно, віддали ініціативу, не було контргри, міг бути повтор матчу з ПСВ, особливо коли Стьопа схватив жовту через 3 хв. від виходу на поле (. Але добре, що довели до перемоги! Найкращий - Кевін. Судаков, Різник, Бондар, Азаров - на рівні! Матвієнко - дві тупі обрізки, Траоре - ніякий. Бажаю позитиву у наступному матчі з Борусією!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:06
по делу
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 22:00
А ведь могло быть 10 очков сейчас и гарантированный проход в 1/16. Тупари блъ. А так только экскурсия в Дортмунд и агов назад в родные пенаты, сиречь болото.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:01
10 - ещё не гарантия
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 22:07
Да, не гарантия, глянул.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:08
а перед турниром звенели, что и 8 очков хватит))) алени)))
 
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 22:11
по старой системе был бы проход в ЛЕ а так только в задний...
 
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Number13 (Мариуполь)
22.01.2025 в 21:59
Шахтер с уверенной победой! Для января вообще топ! Пы.Сы. там вчера полтора клоуна такие дифирамбы дкшке за очко пели, что по той логике, сегодня в 3 раза больше должны Шахтеру. вперед)
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aleks68
22.01.2025 в 21:57
всех с победой!интересно сколько заработал .....с хоролв?всем предлагал ставить на победу бреста.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:00
там ещё и тупая бокасса что-то пованивала... до сих пор отмывается, наверное
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aleks68
22.01.2025 в 22:03
этому ...... что в лоб что по лбу.для него суркис- бог.и шершавый язык для его .опы и дЫнамо.
 
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Не люблю футбол (Хорол)
22.01.2025 в 22:05
Да...проиграл))
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aleks68
22.01.2025 в 22:06
и с боруссией тебе того же
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:56
кстати, если бы два подарка матвиенко "перады" бы реализовали, то хз...
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 21:53
Бобры, а мы вот так.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:52
интересно, как ЭТОТ брест столько очков заработал в лч?
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 21:57
Батарейки сели.
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Andrumas (Düsseldorf)
22.01.2025 в 21:50
Шикарно! Бальзам на душу! Недоумок Бондаренко на лавочке - это уже усиление стартового состава. Кевин очень крут, если продолжить прогрессировать, то уйдет раньше и дороже Судакова. В защите хорошо сыграли.
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sasha popov (Новомосковськ)
22.01.2025 в 21:49
А це французький Брест був? А то Комара вуса приклеїти копиія Лукашенко.Всіх з перемогою.PS вперше за три роки російський канал показував гру української команди, там шо непорозуміння х.....о подохло?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:53
это была брестская слабость
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.01.2025 в 21:47
Хорошо, но могли лучше. Я когда Степу увидел, подумал-будет мокруха)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:48
стёпе пора уже в офис
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.01.2025 в 22:00
Вроде последний сезон.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:02
странно было бы предположить другое
 
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 21:46
Продали Сикана ,а Траоре даже один на один не забил ...позор Дарио
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shura73 (угледар)
22.01.2025 в 21:51
может хватит ныть.сикан продан.назад ничего не вернёшь.почему это произошло можно не узнать никогда
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:53
та для него бондаренко - суперигрок! шо с ним обсуждать?)))
 
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tolina-ystas (Краматорск)
22.01.2025 в 21:45
Как бы не играл Шахтёр но он всё равно только вслед за Динамо.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:46
потому что выходили всю первую часть сезона ВДЕСЯТЕРОМ!
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shura73 (угледар)
22.01.2025 в 21:48
жди исчезновения команды и болей за ..... динамо.никто не мешает
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aleks68
22.01.2025 в 22:09
почему-то справились без "лучшего"в шахтёре сикана?
Ответить
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:11
если бы сикан сегодня вышел вместо траоры, то могли бы и на третий рассчитывать - он настырный, боевитый, быстрый
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:12
а траора, к сожалению, уже сдулся
 
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 21:45
Динамо одно очко в ЛЕ ,Шахтер 7 в ЛЧ .. в следующем году будет ещё больший позор от "чемпионского" динамо
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:43
с победой! вот что значит, когда тупая подлива не играет в старте!
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shura73 (угледар)
22.01.2025 в 21:49
всё правильно
Ответить
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aleks68
22.01.2025 в 21:54
неужели до пушича дошло
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:55
хз. марлон рвётся на родину и это не очень хорошо... может, потому его поставил в старте, чтобы ценник поднять?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 21:58
я, кстати, не хотел смотреть, думая, что это 4мо поставят в старте, но потом включил трансляцию, глянул на состав и НАЧАЛ смотреть))) а так бы что-нибудь другое смотрел с редкими просмотрами счёта)))
 
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aleks68
22.01.2025 в 22:00
надеюсь его продадут в ботафого.но в любом случае выпускать бондаренко в старте не нужно
 
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aleks68
22.01.2025 в 22:00
не продадут
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 22:02
его ВООБЩЕ выпускать не нужно! продать и забыть
 
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aleks68
22.01.2025 в 22:18
никто его увы не продаст.пусть полирует лавку.выходит на 5-10 минут.может дойдёт как нужно играть
 
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