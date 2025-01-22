ЛЧ. Спарта - Интер 0:1. Не без нервов, но с нужным результатом

Лига Чемпионов. 7-й тур

22 января. Прага. "Дженерали Арена"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

"Спарта" – "Интер" 0:1



Голы: Мартинес 12

"Спарта": Виндаль – Витик, Серенсен, Панак – Визнер (Сухомел 79), Садилек, Кайринен, Рынеш (Зелени 69) – Лачи - Олатунджи (Красники 79), Бирманчевич (Хараслин 74)

"Интер": Зоммер – Павар, Де Врей, Бастони – Дюмфрис (Дармиан 63), Барелла (Фраттези 63), Аслани (Зелинский 71), Мхитарян, Димарко (Аугусто 71) – Мартинес (Тареми 82), Тюрам

Предупреждения: Олатунджи 52, Красники 90+5 - Дюмфрис 6, Аслани 67



Поединок начался весьма спокойно. Кое-какие попытки "Спарты" создать опасность у своих ворот "Интер" быстро пресек, и уже на 12-й минуте сумел открыть счет. Бастони подключился к атаке, идеально вырезал на Лаутаро, и тот с отскоком от газона вколотил мяч под штангу.

Далее гости взяли мяч под свой контроль и искали возможности для обострения. Правда, следующий шанс у них появился благодаря ошибке соперника. Игрок чешского клуба обрезался в центре поля, Аслани оказался на ударной позиции, но пробил выше ворот.

После первой 30-минутки наконец что-то толковое создала и "Спарта". Визнер кое-как в штрафную доставил мяч Бермановичу, форвард элегантно обработал кожаного, неплохо пробил, но Соммер успел сгруппироваться.

До конца тайма Бастони чуть не стал автором второго ассиста. Центрбек прорвался в штрафную соперника, отдал под удар Барелле, но Никола с 10-и метров пробил по воробьям.

Вторая половина встречи началась тревожно для "Интера". Берманович классно пробил с разворота с острого угла - Соммер снова на месте.

На 60-й минуте подопечные Индзаги забили второй гол. Мартинес выдал разрезной пас на Димарко, тот протолкнул на Дюмфриса, а Дензел распечатал ворота Виндаля. Но как выяснилось после просмотра ВАР, Федерико находился в миллиметровом офсайде.

Впрочем, попыток увеличить преимущество "Интер" не оставил. Главными действующими лицами в атаке продолжала выступать вышеуказанная тройка. Дважды опасно издали в створ ворот пробивал Димарко.

За весь поединок чехи нанесли 10 ударов по воротам "нерадзурри", но реальной опасности кроме моментов с классными индивидуальными действиями Бермановича они не создали.

Таким образом, "Интер" добывает уже 4-ю победу на основном этапе со счетом 1:0 и поднимается с 16-ю очками на 4-е место. "Спарта", в свою очередь, находясь на 29-й позиции с 4-я баллами, потеряла какие-либо шансы выйти в раунд плей-офф.