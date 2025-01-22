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ЛЧ. Селтик - Янг Бойз 1:0. Победа хозяев с тремя отмененными голами, удалением и незабитым пенальти в Глазго

Лига Чемпионов

Невероятный поединок несмотря на скромный счет на табло

ЛЧ. Селтик - Янг Бойз 1:0. Победа хозяев с тремя отмененными голами, удалением и незабитым пенальти в Глазго

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Селтик Парк" (Глазго)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

"Селтик" "Янг Бойз" 1:0

Гол: Бенито (86, аг)

*На 31-й минуте гол Киго Фурухуаси был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил

**На 41-й минуте Арне Энгельс не реализовал пенальти

"Селтик": Шмейхель — Тейлор (Валье, 69), Трасти, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Энгельс (Бернарду, 69) — Маэда, Фурухаси (Ида, 75), Кюн (Скейлс, 90+1)

"Янг Бойз": Келлер — Хаджам, Бенито, Камара, Атекаме (Блум, 84) — Монтейро (Колли, 72), Лакомый, Ниассе (Лаупер, 84), Малеш (Чайва, 64) — Ганвула (Иттен, 64), Угринич

Предупреждения: Кюн (20) — Ганвула (45+2), Камара (47), Угринич (65), Бенито (83)

Удаление: Маэда (88)

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