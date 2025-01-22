ЛЧ. Селтик - Янг Бойз 1:0. Три отмененных гола, удаление, незабитый пенальти и победа хозяев в Глазго

Для главного тренера "Янг Бойз" Джорджо Контини матч против "Селтика" стал настоящей проверкой на прочность. 51-летний швейцарский менеджер провел лишь вторую игру во главе команды из Берна, и сразу же — дебют на тренерском мостике в Лиге чемпионов. По сравнению с прошлым матчем, Контини сделал четыре изменения, и, что самое главное, выбрал новую схему — 4-4-2. "Селтик" вышел на поле с первых минут в таком же виде, как и в своем прошлом матче.

Первый тайм выдался фантастическим. Хозяева высоко прессинговали своих соперников. Все, что оставалось делать швейцарской команде — пользоваться своими шансами во время контратак, которых на самом деле было очень мало, и все они в итоге не увенчались успехом. Можно вспомнить разве что мощный дальний удар от Монтейро на 19-й минуте, который отразил опытный Каспер Шмейхель. Это был самый опасный момент "желто-черных" в первом тайме.

Невооруженным глазом было заметно, что уровень "Селтика" был значительно выше их сегодняшних соперников. Хозяева контролировали ход поединка, делали практически все, что угодно. Атакующее трио "кельтов" безжалостно разрывало оборону "Янг Бойз", раскачивая игроков постоянными длинными передачами и забросами на фланги. Но наиболее активным на поле в первой половине был Кего Фурухаси, забивший три гола за 45 минут. Нет, это не ошибка, японец действительно три раза отправил мяч в сетку ворот Марвина Келлера, однако все эти голы были отменены. Дважды, на 6-й и 34-й минуте у него было зафиксировано положение вне игры, еще один гол на 31-й минуте не засчитали из-за фола со стороны капитана команды Каллума Макгрегора во время отбора мяча у Шейка Ниассе.

Казалось, на 40-й минуте фортуна наконец улыбнулась хозяевам, вознаградив их за все старания — арбитр этого противостояния Рохит Сагги назначил пенальти в ворота "Янг Бойз" за фол против Грега Тейлора, которого Дариан Малеш уложил на газон. Но, пенальти еще надо было забить... Келлер спас свою команду, отбив, откровенно говоря, не слишком удачный удар Арне Энгельса. Если бы не офсайды и незабитый пенальти "Селтика", они могли спокойно побеждать со счетом 4:0 еще по итогам первого тайма.

После перерыва команды вышли на футбольное поле с еще большим энтузиазмом, поскольку после такой первой половины шансы все равно были равными. Все сводилось к тому, что добыть очки должна была команда, которая была ментально готова продолжать эту игру. "Селтик" продолжал давить на ворота "Янг Бойз" под шумные трибуны "Селтик Парк". Преимущество все еще оставалось на стороне хозяев, но и было уже не таким разительным. Однако хаос в действиях футболистов преобладал над рассудительностью, что вылилось в постоянное напряжение, которое нависало уже над воротами обоих клубов, не как в первой сорокапятиминутке.

Молодой голкипер швейцарской команды Марвин Келлер проводил свой, пока что, лучший матч в карьере на самом высоком уровне, совершив шесть сейвов и отразив удар с одиннадцатиметровой отметки. Несмотря на огромное количество ударов в направлении его ворот, 22-летний вратарь держался достойно, как к примеру, на 58-й минуте, когда он блестяще потянул удар от Каллума Макгрегора из-за пределов штрафной площадки в дальний угол ворот. Впоследствии в игру вошел и 38-летний Каспер Шмейхель, показав, что такое настоящий вратарский класс, отразив два удара подряд с близкой дистанции от футболистов "Янг Бойз" на 63-й минуте.

На заключительные 15 минут поединка вместо автора своеобразного хет-трика из отмененных голов, Киого Фурухаси, на поле вышел 23-летний Адам Ида для того, чтобы спасти этот матч, и ему это позже удалось сделать. Рио Хатате, выполнив очень роскошную разрезную передачу, вывел ирландского нападающего один на один с голкипером "Янг Бойз", который, хоть и отразил его удар, но не спас в этом эпизоде "желто-черных" от пропущенного гола. Круглый коварно попал в ногу капитана команды Бенито, который срезал мяч в собственные ворота.

В конце матча, футболисты "Янг Бойз" не выглядели разбитыми, скорее наоборот, обозленными. Они все еще могли спасти судьбу этого поединка. На 89-й минуте после просмотра видеоповтора Даидзен Маэда получил заслуженную красную карточку, хотя арбитр в поле решил, что это была желтая. "Кельты" вдесятером все же выстояли, не дав швейцарцам заработать хотя бы один зачетный балл. Спасителем такого сверхтяжелого, но успеха своей команды в конце встречи стал датский голкипер, намертво накрыв мяч после удара на последних секундах поединка.

Благодаря этой победе шотландский "Селтик" поднялся на 18-ю строчку в общей турнирной таблице Лиги чемпионов после седьмого тура, набрав 12 очков, что обеспечивает им выход в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира впервые с сезона 2012/13. Швейцарский "Янг Бойз" может гордиться своей игрой в этом матче, однако это не добавило их команде очков в этой кампании, поэтому "желто-черные" так и остаются на дне таблицы, до сих пор не набрав ни одного пункта, уступив в каждом из семи матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Селтик Парк" (Глазго)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

"Селтик" — "Янг Бойз" 1:0

Гол: Бенито (86, аг)

*На 31-й минуте гол Киого Фурухуаси был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил

**На 41-й минуте Арне Энгельс не реализовал пенальти (вратарь)

"Селтик": Шмейхель — Тейлор (Валье, 69), Трасти, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Энгельс (Бернарду, 69) — Маэда, Фурухаси (Ида, 75), Кюн (Скейлс, 90)

"Янг Бойз": Келлер — Хаджам, Бенито, Камара, Атекаме (Блум, 84) — Монтейро (Колли, 72), Лакомый, Ниассе (Лаупер, 84), Малеш (Чайва, 64) — Ганвула (Иттен, 64), Угринич

Предупреждения: Кюн (20) — Ганвула (45+2), Камара (47), Угринич (65), Бенито (83)

Удаление: Маэда (89)