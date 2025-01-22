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Вторая победа Шахтёра в розыгрыше Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
Шансы на плей-офф есть. Но нужно ждать результатов конкурентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтёр" победил "Брест" в 7-м туре Лиги Чемпионов.
Благодаря этой победе "Шахтёр" набрал 7 очков. До зоны плей-офф один балл. Но свои матчи не сыграли "Манчестер Сити", "Реал", "Селтик" и "Динамо Загреб".
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Турнирная таблица:
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Матч 8-го тура против "Боруссии Д" станет для "Шахтера" решающим. Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00.
Напомним, что "Шахтёр" победил "Брест" со счётом 2:0. Голы забили Кевин и Георгий Судаков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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