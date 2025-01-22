  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?

Лига Чемпионов

Пиротехника

Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 7-го тура Лиги чемпионов "Фейенорд" - "Бавария" начался по расписанию, но длился недолго.

Через несколько секунд после стартового свистка игра была остановлена. Болельщики использовали пиротехнику и из-за густого дыма было почти ничего не видно.

В результате арбитры решили остановить игру. А через несколько минут поединок возобновили.

Читайте такжеФейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
По теме
yellow-arrow
Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА
yellow-arrow
Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости