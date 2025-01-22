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Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?
Пиротехника
REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Матч 7-го тура Лиги чемпионов "Фейенорд" - "Бавария" начался по расписанию, но длился недолго.
Через несколько секунд после стартового свистка игра была остановлена. Болельщики использовали пиротехнику и из-за густого дыма было почти ничего не видно.
Después de haber sido suspendida acción por exceso de humo, el balón ya rueda en el partido de Feyenoord vs Bayern ???? pic.twitter.com/CbCArbIbvP— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 22, 2025
???????? Magnifique craquage de Feyenoord contre le Bayern ????#FEYFCB #Feyenoord (???? @LerraO1O)pic.twitter.com/RwKOgBsmFV— Stadium Traveller (@Stadium_Tr) January 22, 2025
В результате арбитры решили остановить игру. А через несколько минут поединок возобновили.
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