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ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам
Миллион атак немцев пользы не принесли
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 7 тур
22.01.2025. Де Кейп (Роттердам)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
"Фейенорд" - "Бавария" 3:0
"Фейенорд": Бейлов, Ньювкоп (Митчелл 75), Траунер, Ганцко, Смал, Стенгс (Надже 50), Белен, Миламбо, Мусса (Уэда 83), Пайшан (Буэну 83), Хименес
"Бавария": Нойер, Лаймер (Сане 46), Упамекано, Ким (Павлович 62), Дэвис (Геррейро 45+6), Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала (Мюллер 84), Коман (Гнабри 62), Кейн
Предупреждения: Ганцко 19 - Сане 88, Горецка 90+1, Мюллер 90+1
Голы: Хименес 21, 45+9 (пен), Уэда 89
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