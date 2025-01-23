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ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам

Лига Чемпионов

Миллион атак немцев пользы не принесли

ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 7 тур

22.01.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Фейенорд" - "Бавария" 3:0

"Фейенорд": Бейлов, Ньювкоп (Митчелл 75), Траунер, Ганцко, Смал, Стенгс (Надже 50), Белен, Миламбо, Мусса (Уэда 83), Пайшан (Буэну 83), Хименес

"Бавария": Нойер, Лаймер (Сане 46), Упамекано, Ким (Павлович 62), Дэвис (Геррейро 45+6), Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала (Мюллер 84), Коман (Гнабри 62), Кейн

Предупреждения: Ганцко 19 - Сане 88, Горецка 90+1, Мюллер 90+1

Голы: Хименес 21, 45+9 (пен), Уэда 89

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Комментарии
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Omega1978 (Kyiv)
23.01.2025 в 00:17
Наказали німчуру за самовпевненість. Гідна гра Фейенорду при безпорадності Баварії.
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Комментарии 1
Omega1978 (Kyiv)
23.01.2025 в 00:17
Наказали німчуру за самовпевненість. Гідна гра Фейенорду при безпорадності Баварії.
sticker
Ответить
0
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