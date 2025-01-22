Полузащитник "Арсенала" забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов.

Деклан Райс в матче против "Динамо" Загреб отметился голом на второй минуте матча. Это первый гол в Лиге Чемпионов для английского футболиста, а также один из быстрых голов его клуба.

Opta сообщила, что последний гол, забитый в первые две минуты, был в ноябре 2014 года. Отметился Яя Саного в матче против дортмундской "Боруссии". Французский нападающий отметился на второй минуте. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу "канрониров".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На момент написания новости, счёт в Лондоне 1:0.