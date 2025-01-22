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Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов.
Деклан Райс в матче против "Динамо" Загреб отметился голом на второй минуте матча. Это первый гол в Лиге Чемпионов для английского футболиста, а также один из быстрых голов его клуба.
Opta сообщила, что последний гол, забитый в первые две минуты, был в ноябре 2014 года. Отметился Яя Саного в матче против дортмундской "Боруссии". Французский нападающий отметился на второй минуте. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу "канрониров".
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На момент написания новости, счёт в Лондоне 1:0.
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