  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Хорош!

Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов.

Деклан Райс в матче против "Динамо" Загреб отметился голом на второй минуте матча. Это первый гол в Лиге Чемпионов для английского футболиста, а также один из быстрых голов его клуба.

Opta сообщила, что последний гол, забитый в первые две минуты, был в ноябре 2014 года. Отметился Яя Саного в матче против дортмундской "Боруссии". Французский нападающий отметился на второй минуте. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу "канрониров".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На момент написания новости, счёт в Лондоне 1:0.

По теме
yellow-arrow
Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА
yellow-arrow
Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?
Арсенал (Лондон) Динамо (Загреб) Деклан Райс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости