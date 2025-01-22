Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА
Он был лидером в своей команде (с)
УЄФА
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков был признан лучшим игроком матча против "Бреста" (2:0) в седьмом раунде Лиги чемпионов по версии УЕФА.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Он демонстрировал великолепный баланс, как в атаке, так и без мяча. Он был лидером в своей команде", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.
Напомним, что Георгий реализовал одиннадцатиметровый удар на 37-й минуте поединка. А также отдал 31/40 точных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
- Стало известно, сколько заработали украинки за выступление на Australian Open-2025
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000