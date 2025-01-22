  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Он был лидером в своей команде (с)

Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА

УЄФА

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков был признан лучшим игроком матча против "Бреста" (2:0) в седьмом раунде Лиги чемпионов по версии УЕФА.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Он демонстрировал великолепный баланс, как в атаке, так и без мяча. Он был лидером в своей команде", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, что Георгий реализовал одиннадцатиметровый удар на 37-й минуте поединка. А также отдал 31/40 точных передач.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Матч Лиги чемпионов между Фейенордом и Баварией был ненадолго прерван. В чем дело?
УЕФА Шахтер (Донецк) Брест Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости