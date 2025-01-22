Судаков - лучший игрок матча ЛЧ Шахтер - Брест по версии УЕФА

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков был признан лучшим игроком матча против "Бреста" (2:0) в седьмом раунде Лиги чемпионов по версии УЕФА.

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"Он демонстрировал великолепный баланс, как в атаке, так и без мяча. Он был лидером в своей команде", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, что Георгий реализовал одиннадцатиметровый удар на 37-й минуте поединка. А также отдал 31/40 точных передач.