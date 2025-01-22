  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Марино Пушич сообщил, что нападающий Шахтёра, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марино Пушич сообщил, что нападающий Шахтёра, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде

Лига Чемпионов
Обновлено

Здоровья

Марино Пушич сообщил, что нападающий Шахтёра, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтёра" Марино Пушич сказал, что нападающий клуба, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде.

По сообщениям журналиста UA-Футбол из Германии, Марино Пушич считает, что Эгиналду пропустит матч против "Боруссии". По его словам, плохо выглядит ситуация с травмой футболиста.

Напомним, что Эгиналду ушёл с поля на 55-й минуте. Минутой ранее во время контратаки бразилец дёрнул мышцу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтёр" победил "Брест" на номинально домашнем поле со счётом 2:0. Украинский клуб сейчас на 27-м месте и от зоны плей-офф отделяет одно очко.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Милан - Жирона 1:0. Те же результаты, даже при возвращении Цыганкова
yellow-arrow
ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам
yellow-arrow
Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
Эгиналдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости