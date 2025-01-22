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Марино Пушич сообщил, что нападающий Шахтёра, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер донецкого "Шахтёра" Марино Пушич сказал, что нападающий клуба, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде.
По сообщениям журналиста UA-Футбол из Германии, Марино Пушич считает, что Эгиналду пропустит матч против "Боруссии". По его словам, плохо выглядит ситуация с травмой футболиста.
Напомним, что Эгиналду ушёл с поля на 55-й минуте. Минутой ранее во время контратаки бразилец дёрнул мышцу.
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"Шахтёр" победил "Брест" на номинально домашнем поле со счётом 2:0. Украинский клуб сейчас на 27-м месте и от зоны плей-офф отделяет одно очко.
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