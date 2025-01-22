ЛЧ. Арсенал – Динамо Загреб 3:0. Эконом-режим от команды Артеты

Наконец мы смогли увидеть Александра Зинченко в стартовом составе "Арсенала". Артета готов доверять украинскому защитнику только в матчах, где "канониры" должны доминировать и иметь большое преимущество. За счет этого Зинченко может быть очень полезен в атаке. Там, где нужно будет много обороняться, места для Александра нет.

Как бы там ни было, но Артета достаточно серьезно подошел к этому матчу и его ротация касалась в основном линии обороны, где все еще нет травмированного Салиба. Ну и в атаке на фланге появился Рахим Стерлинг. По ту сторону был Фабио Каннаваро, который проводил свой первый официальный матч во главе загребского "Динамо". Непростой стадион и непростой соперник для дебюта.

Хозяева решили долго не запрягать лошадей и уже на второй минуте Мартинелли прошел по левому флангу и сделал передачу в штрафную площадь. Хаверц спиной к воротам решил сбросить мяч перед собой, откуда комфортно мог приложиться к нему Деклан Райс. Бывший полузащитник "Вест Хэма" так и сделал, открыв счет ударом в ближний угол ворот Невистича.

Конечно, "канониры" владели мячом и инициативой, это не новость даже в матчах АПЛ, однако в дальнейшем у них были проблемы с созданием моментов у чужих ворот. Еще один неплохой момент был после углового, после которого пробивал неудержимый Габриэл, однако не смог попасть бразильский защитник в ворота. И после этого до конца первого тайма мы практически ничего не видели.

Александр Зинченко активно подключался к атакам своей команды, которая владела мячом много и активно, впрочем сделать какой-то решающий пас под удар украинец не смог, зато поддерживал владение и неплохо расшатывал защитников загребского "Динамо". Несмотря на такое преимущество, все равно происходили необязательные ошибки от "канониров", впрочем мастерства хорватскому клубу не хватило, чтобы конвертировать это в голы. Где-то слишком медленно разгоняли атаку, а где-то просто не получился удар. Тем не менее это было единственным источником хоть каких-то моментов у ворот Райи, только за счет ошибок от хозяев на своей половине поля.

Во втором тайме рисунок игры почти не изменился. Владение мячом без конкретных идей, как пройти низкий блок хорватского соперника. А загребцы просто рассчитывали на ошибки от оппонентов, потому что именно позиционных атак в их исполнении мы почти не видели. И все продолжалось в таком же духе вплоть до 66-й минуты, когда одна из передач от Мартинелли с фланга не дошла до адресата.

Атака по левому флангу, простая подача в штрафную и там Кай Хаверц выиграл позицию и воздух, легко отправив круглого в сетку ворот. То есть "канониры" имели три момента в игре и забили дважды. Реализация на высоком уровне, но и против такого соперника, как загребское "Динамо", ожидалось больше моментов и больше зрелища. В завершение матча состоялся еще один гол с левого фланга, передачу выполнил Троссар, а забежал в штрафную Мартин Эдегор, он и довел счет до разгромного.

Лондонцы не потратили много сил, забрали свои три очка и остались довольны. Ну а что касается гостей из Загреба, то команда Каннаваро просто не готова бороться со столь искусным соперником. Здесь все банально и просто. Победа "Арсенала", который набирает 16 очков и почти гарантирует себе прямой проход в 1/8 финала. Загребцы еще поборются за топ-24 в последнем туре, однако шансов не так много.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

"Арсенал" — "Динамо" Загреб 3:0

Голы: Райс (2), Хаверц (66), Эдегор (90+2)

"Арсенал": Рая — Тимбер (Партей, 59), Кивиор, Габриэл, Зинченко (Тирни, 74) — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Стерлинг (Нванери, 59), Хаверц (Троссар, 74), Мартинелли (Батлер-Оедеджи, 90+3)

"Динамо": Невистич — Ристовски, Ммае, Торренте, Пьер-Габриэль (Ходжа, 75) — Адеми (Мишич, 59), Бернаунер, Рог (Качавенда, 59) — Стойкович (Пьяца, 75), Куленович, Батурина

Предупреждения: Стерлинг (48), Тимбер (51) — Адеми (38), Качавенда (69)