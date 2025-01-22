“Нам уже нечего было терять": Криськив прокомментировал победу против Бреста

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал победу "горняков" в матче ЛЧ против "Бреста". Слова игрока передает корреспондент UA-Футбол с места событий.

“ – За счет чего удалось так уверенно доминировать в первом тайме и воплотить преимущество в два гола?

– Мы очень серьезно настраивались на эту игру, потому что у нас наверняка только один шанс выйти в плей-офф – это две победы. Поэтому нам уже нечего было терять. Мы подробно разобрали соперника. Я думаю, что мы смогли показать себя в этом матче.

– Показалось, что это был не самый тяжелый матч в этом году в Лиге чемпионов. Действительно ли это так?

– Трудно оценивать, какой самый тяжелый, какой самый легкий. Нельзя так понять. Я могу сказать, что мы сегодня вышли, как одно целое, одна команда, выложились на все 100%. И когда ты играешь всем сердцем и отдаешься на все сто, то для зрителей это может показаться как легкая игра. Но так, как отдавалась команда сегодня на поле, можно только поаплодировать ребятам.

– Правда, легче вместо двух дней на матч добираться два часа? Это влияет в итоге на игру?

– О, да. Это наш первый еврокубковый опыт, когда мы так быстро смогли добраться, отдохнуть. Возможно, это тоже сыграло свою роль.

Могу по себе сказать, что была такая свежесть, легкость в игре. Это и благодаря (комфортной – прим.) дороге, и тому, как подвел тренерский штаб к этой игре.

– Что вы почувствовали, когда судья принял решение отменить гол Зубкова в конце встречи?

– Там все так быстро произошло… Счет уже был 2:0, оставалось несколько минут. Не очень так расстроились, однако нужно было до конца доиграть этот матч и завершить игру победой.

– Как себя чувствует Кевин, который в конце матча, казалось, что получил повреждение?

– Нет, с ним все хорошо. Мне кажется, что хотел опередить защитника. Увидел, что там у него не очень много шансов и остановился.

– Как настроены на следующий матч?

– Так же, как и на эту игру. Сегодня настроение и настрой были очень хорошими. Думаю, тренерский штаб так же настроит снова. И дальше будет только лучше”, – сказал Крыськив.