ЛЧ. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Пеп теряет контроль, Сити – перевес в 2 гола и место в топ-24

Лига Чемпионов. 7-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Манчестер Сити 4:2

Голы: Дембеле 55, Барколя 60, Невеш 78, Рамуш 90+3 – Грилиш 50, Холанд 53

Чемпионы Франции и Англии к предпоследнему туру ЛЧ и близко не гарантировали себе ничего. "Сити" шел в конце топ-24, ПСЖ – за ее пределами, но всего в одном очке. Победа существенно улучшала шансы на проход, но рисковать этим вечером не собирался никто. Во всяком случае, до перерыва. Как только игра раскрылась, оба тренера уже не смогли вернуть себе контроль над происходящим.

Луис Энрике традиционно вышел без чистого форварда, сделав ставку на гибкую тройку Барколя-Ли Кан Ин-Дуэ. Мендеш при этом для подстраховки оставался третьим центральным на случай контратак. Что было весьма уместно, ведь "Сити" согласился с игрой вторым номером со ставкой на быстрый транзит в атаку через Холанда и КДБ.

Работало так себе. Дважды за 1-й тайм через длинные передачи от ЦЗ лидеры "Сити" цеплялись за мячи за чужой линией обороны, но конвертировали это лишь в один удар КДБ с острого угла. Плюс еще был выход Савиньо на вратаря с острого угла на Доннарумму. Это был единственный раз, когда вингер "Сити" подловил Хакими, лучшего игрока половины.

Хакими на чужой половине традиционно был самым острым игроком. Справлялся даже без Дембеле. ПСЖ отрезками быстро проходил центр поля, но не пользовался динамичным перевесом и затягивал с обострением. 94% точности передач за 45 минут при сумасшедшим ливнем – это не только о классе игроков Парижа, а в первую очередь о стерильном футболе Энрике. У МС с их "контратакующим планом" было 87%.

Моменты ПСЖ до свистка на перерыв приходили либо со стандартов, либо после игнора подопечных указаний Луиса Энрике. Опасный удар Фабиана после корнера с линии вынес Гвардиол. А лучший момент пришел после того, как Мендеш вопреки указаниям коуча залетел на чужую половину, и пока Нуньеш следил за Барколя, Нуну сыграл в стенку с Ли Кан Ином, после чего прострелил в центр и сделал гол для Хакими. Впрочем, минимальный офсайд спас команду Гвардиолы.

Оба тренера явно остались недовольны игрой и сделали изменения уже в перерыве, существенно повлиявшие на игру. И наконец пошла игра, хоть и явно куда более резкая, чем хотелось бы обоим каталонским контрол-фрикам. Пеп выставил Льюиса инвертированным в попытке занять ключевые поля в центре и Грилиша, выдавшего за 5 минут больше остроты, чем за полсезона. Энрике – Дембеле, острейшего игрока парижан в матче.

Для "Сити" тайм начался просто великолепно. Сработали, как ни странно, изменения в защите. Сначала Аканджи вылетел вперед в стиле либеро. И проигнорированный всеми, включая Мендеша, залез по лицевой и прострелил вдоль ворот, и Грилиш после выстрела Бернарду добил в пустые. Буквально через три минуты ПСЖ провалился в прессинге, Нуньеш с позиции правого фуллбека нагло зашел в центр, разрезал на Грилиша, прострел которого Невеш подрезал прямо на ногу Холанда. Для здорового "Ман Сити" на этом игра бы закончилась – законтролили бы до смерти любого.

Свое слово сказал и быстрый гол соперника в ответ – откровенно перестраиваться под удержание уже смысла не было. Тут уже обнажилась слабость Нуньеша в защите (плюс загулял Аканджи), от которого убежал Барколя и прострелил Дембеле на полупустые. Нуньеша еще и жестко таргетили – Мендеш наконец получил право подключаться, плюс восьмерка/ложная 9 приходили перегружать. Так Барколя раз остро ударил с угла штрафной, а затем с той же точки Дуэ положил в перекладину, а на добивании удачно пришел мяч к Барколя.

Париж при этом и не думал останавливаться на достигнутом. Навалились с прессингом, стабильно забирали мяч в высоких зонах и куда острее комбинировали. Дембеле проверил перекладину после того, как прокинул Йошко между ног, затем забил с офсайда. Умница Невеш со стандарта наконец забил третий с передачи Витиньи. А "Сити" даже штурм в ответ не смог организовать – вместо этого дважды упустили Рамуша, который наконец поставил точку в компенсированное.

4:2. ПСЖ и "Манчестер Сити" поменялись местами. Парижанам еще предстоит непростой выезд в Штутгарт в финальном туре, где надо побеждать. "Сити" будет внимательно следить за этой игрой, ведь фиаско "шваб" может освободить для них последнее место в плей-офф.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Фабиан (Заир-Эмери, 61), Витинья, Невеш – Барколя (Люка Эрнандес, 81), Ли Кан Ин (Дембеле, 46), Дуэ (Рамуш, 61)

Манчестер Сити: Эдерсон – Гвардиол, Диаш (Льюис, 46), Аканджи, Нуньеш (Стоунз, 78) – Ковачич (Гюндоган, 70), Бернарду Силва – Савио (Грилиш, 46), де Брюйне (Макати, 70), Фоден – Холанд