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Пушич: Мы забили всего два гола
Могло быть и три
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич оценил матч против "Бреста".
По его словам, украинский клуб контролировал игру и не позволил французскому клубу отыграться.
"Мы все очень счастливы. Было очень трудно подготовиться к этому матчу, но мы сыграли очень зрелую игру и фантастический первый тайм. Единственное, на что я могу пожаловаться, — мы забили всего два гола. Мы контролировали игру и во втором тайме и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь", - сказал Пушич.
Отвечая на вопрос о проходе дальше, Пушич сказал, что шанс есть.
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"Очень сложно предсказать, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти дальше. Я рад, что у нас всё ещё есть шанс в 8-м туре (играем с "Дортмундом"). В футболе всё возможно, и мы обязательно сыграем в этой игре на победу", - ответил главный тренер.
Напомним, "Шахтёр" одолел "Брест" со счётом 2:0. Обзор смотрите на нашем сайте.
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