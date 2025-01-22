  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: Мы забили всего два гола
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Мы забили всего два гола

Лига Чемпионов
Обновлено

Могло быть и три

Пушич: Мы забили всего два гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич оценил матч против "Бреста".

По его словам, украинский клуб контролировал игру и не позволил французскому клубу отыграться.

"Мы все очень счастливы. Было очень трудно подготовиться к этому матчу, но мы сыграли очень зрелую игру и фантастический первый тайм. Единственное, на что я могу пожаловаться, — мы забили всего два гола. Мы контролировали игру и во втором тайме и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь", - сказал Пушич.

Читайте такжеМарино Пушич сообщил, что нападающий Шахтёра, скорее всего, пропустит матч в Дортмунде

Отвечая на вопрос о проходе дальше, Пушич сказал, что шанс есть.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Очень сложно предсказать, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти дальше. Я рад, что у нас всё ещё есть шанс в 8-м туре (играем с "Дортмундом"). В футболе всё возможно, и мы обязательно сыграем в этой игре на победу", - ответил главный тренер.

Напомним, "Шахтёр" одолел "Брест" со счётом 2:0. Обзор смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Милан - Жирона 1:0. Те же результаты, даже при возвращении Цыганкова
yellow-arrow
Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
yellow-arrow
ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам
Шахтер (Донецк) Брест Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.01.2025 в 00:26
Вам подарували АЖ два голи - ось це правда, бо лише дві дуже грубі помилки Бресту призвели їх до поразки, а не "круті комбінації" Шахтаря.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.01.2025 в 00:26
Вам подарували АЖ два голи - ось це правда, бо лише дві дуже грубі помилки Бресту призвели їх до поразки, а не "круті комбінації" Шахтаря.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости