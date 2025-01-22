"Чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет": Полузащитник Шахтера – об одной из целей клуба в ЛЧ

Сегодня, во время матча седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” – “Брест”, донецкий клуб устроил акцию в поддержку погибших фанатов “горняков”. На трибуне оставили 10 свободных мест в честь памяти о жертвах Героев.

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в интервью UA-Футбол прокомментировал такой шаг от клуба.

“Мы действительно рады, что есть такие акции. Мы поддерживаем их, и мы действительно видели баннер "Война продолжается". Мы здесь для того, чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет и что нам нужна помощь. Только так мы сможем победить терроризм”, – сказал Криськив.

"Шахтер" почтил имена Руслана Ларкина, Романа Кузина, Виталия Пенкина, Андрея Ботнара, Игоря Прудникова, Назария Шевченко, Вячеслава Матвиенко, Владислава Казарина, Романа Витранюка и Владислава Писаренко. Все они пали в бою за независимость Украины против российского нашествия.