  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет": Полузащитник Шахтера – об одной из целей клуба в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет": Полузащитник Шахтера – об одной из целей клуба в ЛЧ

Лига Чемпионов

Дончане организовали честь памяти Героев

"Чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет": Полузащитник Шахтера – об одной из целей клуба в ЛЧ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, во время матча седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” – “Брест”, донецкий клуб устроил акцию в поддержку погибших фанатов “горняков”. На трибуне оставили 10 свободных мест в честь памяти о жертвах Героев.

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в интервью UA-Футбол прокомментировал такой шаг от клуба.

“Мы действительно рады, что есть такие акции. Мы поддерживаем их, и мы действительно видели баннер "Война продолжается". Мы здесь для того, чтобы весь мир знал, что война не остановилась, и она идет и что нам нужна помощь. Только так мы сможем победить терроризм”, – сказал Криськив.

"Шахтер" почтил имена Руслана Ларкина, Романа Кузина, Виталия Пенкина, Андрея Ботнара, Игоря Прудникова, Назария Шевченко, Вячеслава Матвиенко, Владислава Казарина, Романа Витранюка и Владислава Писаренко. Все они пали в бою за независимость Украины против российского нашествия.

Читайте также“Нам уже нечего было терять": Криськив прокомментировал победу против Бреста
По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Милан - Жирона 1:0. Те же результаты, даже при возвращении Цыганкова
yellow-arrow
Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
yellow-arrow
ЛЧ. Фейенорд - Бавария 3:0. Хитрый Роттердам
Шахтер (Донецк) Брест ультрас Шахтера Дмитрий Крыськив война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости