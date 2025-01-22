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Тренер Бреста - о поражении от Шахтера: Это была упущенная возможность. Мы помогли им одержать победу
Специалист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бреста" Эрик Руа высказался о поражении команды в матче седьмого тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (2:0).
"Это была упущенная возможность. Мы помогли "Шахтеру" одержать победу, но это клуб, который привык к европейскому футболу.
Сегодня мы чувствовали не комплекс неполноценности, а недостаток контроля с нашей стороны. Нам не удалось сыграть в свою систему. Наша судьба была в наших руках, но когда ты плохо играешь с мячом или без него, становится тяжело.
Будет сложно финишировать в восьмерке лучших. Теперь я с нетерпением жду нашей поездки в Гавр и встречи с мадридским "Реалом" (в 8-м туре)".
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