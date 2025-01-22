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Тренер Бреста - о поражении от Шахтера: Это была упущенная возможность. Мы помогли им одержать победу

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими эмоциями

Тренер Бреста - о поражении от Шахтера: Это была упущенная возможность. Мы помогли им одержать победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бреста" Эрик Руа высказался о поражении команды в матче седьмого тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (2:0).

"Это была упущенная возможность. Мы помогли "Шахтеру" одержать победу, но это клуб, который привык к европейскому футболу.

Сегодня мы чувствовали не комплекс неполноценности, а недостаток контроля с нашей стороны. Нам не удалось сыграть в свою систему. Наша судьба была в наших руках, но когда ты плохо играешь с мячом или без него, становится тяжело.

Будет сложно финишировать в восьмерке лучших. Теперь я с нетерпением жду нашей поездки в Гавр и встречи с мадридским "Реалом" (в 8-м туре)".

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Шахтер (Донецк) Брест Эрик Руа
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.01.2025 в 00:13
Саме так, грубі помилки захисника і воротаря Бресту допомогли "Шахтарю" здобути перемогу. По грі мало бути 0:0. Блякла гра двох рівних між собою команд - 9-ї команди поточного чемпіонату Франції та 3-ї чемпіонату УПЛ, їхній рівень це максимум рівень середняків Ліги Конференцій. Тому ані Брест, ані Шахтар аж ніяк не заслуговують на подальшу участь у Лізі Чемпіонів.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.01.2025 в 00:13
Саме так, грубі помилки захисника і воротаря Бресту допомогли "Шахтарю" здобути перемогу. По грі мало бути 0:0. Блякла гра двох рівних між собою команд - 9-ї команди поточного чемпіонату Франції та 3-ї чемпіонату УПЛ, їхній рівень це максимум рівень середняків Ліги Конференцій. Тому ані Брест, ані Шахтар аж ніяк не заслуговують на подальшу участь у Лізі Чемпіонів.
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