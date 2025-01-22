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Нападающий Реала отметился 100-м голом за клуб

Лига Чемпионов

Шикарное достижение

Нападающий Реала отметился 100-м голом за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" отметился 100-м голом за клуб.

Винисиус Жуниор в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" отметился дублем. Второй гол в ворота австрийцев стал 100-м за испанский клуб во всех турнирах.

Бразильский футболист забил 57 голов в Ла Лиге, 28 голов в Лиге Чемпионов, 7 голов в Кубке Короля, 4 гола в Суперкубке Испании, три гола на Клубном Чемпионате Мира (старого формата) и один гол в Интерконтинентальном Кубке FIFA.

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"Реал" в данный момент выигрывает "Зальцбург" со счётом 5:1 и в режиме LIVE поднимается на 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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