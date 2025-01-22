Нападающий "Реала" отметился 100-м голом за клуб.

Винисиус Жуниор в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" отметился дублем. Второй гол в ворота австрийцев стал 100-м за испанский клуб во всех турнирах.

Бразильский футболист забил 57 голов в Ла Лиге, 28 голов в Лиге Чемпионов, 7 голов в Кубке Короля, 4 гола в Суперкубке Испании, три гола на Клубном Чемпионате Мира (старого формата) и один гол в Интерконтинентальном Кубке FIFA.

1️⃣0️⃣0️⃣ GOLS DO MELHOR DO MUNDO PELO REAL MADRID! ⁣⁣

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???? Getty Images pic.twitter.com/YYw4B9GDs5 — ge (@geglobo) January 22, 2025

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"Реал" в данный момент выигрывает "Зальцбург" со счётом 5:1 и в режиме LIVE поднимается на 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов.