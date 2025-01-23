Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов

Сегодня, 22 января, в рамках 7-го раунда Лиги чемпионов "Милан" сыграл против "Жироны", где выступает Виктор Цыганков (1:0). А также между собой встретились "Арсенал" Александра Зинченко и "Динамо Загреб" (3:0).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Виктор получил 6.9 и 6.5 соответственно. А Александр - 7.3 и 7.1.

Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. За это время он отдал 65/70 точных передач, выиграл два воздушных единоборства и сделал 86 касаний мяча.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Цыганков сыграл 72 минут, отдал 79% точных передач, сделал 2 ключевых паса, имел успех в трех удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 43 касания к мячу.