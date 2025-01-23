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Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Оценки за матч

Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, в рамках 7-го раунда Лиги чемпионов "Милан" сыграл против "Жироны", где выступает Виктор Цыганков (1:0). А также между собой встретились "Арсенал" Александра Зинченко и "Динамо Загреб" (3:0).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Виктор получил 6.9 и 6.5 соответственно. А Александр - 7.3 и 7.1.

Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. За это время он отдал 65/70 точных передач, выиграл два воздушных единоборства и сделал 86 касаний мяча.

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Цыганков сыграл 72 минут, отдал 79% точных передач, сделал 2 ключевых паса, имел успех в трех удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 43 касания к мячу.

Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов - изображение 1
Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов - изображение 2
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