Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, в рамках 7-го раунда Лиги чемпионов "Милан" сыграл против "Жироны", где выступает Виктор Цыганков (1:0). А также между собой встретились "Арсенал" Александра Зинченко и "Динамо Загреб" (3:0).
После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Виктор получил 6.9 и 6.5 соответственно. А Александр - 7.3 и 7.1.
Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты. За это время он отдал 65/70 точных передач, выиграл два воздушных единоборства и сделал 86 касаний мяча.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Цыганков сыграл 72 минут, отдал 79% точных передач, сделал 2 ключевых паса, имел успех в трех удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 43 касания к мячу.
Популярное сейчас
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Вторая победа Шахтёра в розыгрыше Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой