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ЛЧ. Реал – Зальцбург 5:1. Легкая прогулка для мадридцев

Лига Чемпионов
Обновлено

"Реал" легко разгромил "Зальцбург" в матче Лиги чемпионов

ЛЧ. Реал – Зальцбург 5:1. Легкая прогулка для мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Лиги чемпионов, 7-й тур
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Зальцбург" 5:1
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винсиус, 55, 77 – Бидструп, 85.

"Реал": Куртуа – Ф. Мэнди, Р. Асенсио, Рюдигер (Рамон, 78), Вальверде – Модрич Себальос (Гюллер, 64), Беллингем (Алаба, 64) – Винисиус, Мбаппе (Диас, 71), Родриго (Эндрик, 71).

"Зальцбург": Блазвих - Дедич, Бланк, Байду, Терзич - Капальдо (Кавамура, 82), Бидструп, Глух (Гурна-Дуат, 82), Ео (Диамбу, 63), - Нене (Пьонтковски, 63), Дагим , 88).

Предупреждение: Винисиус, 42.

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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 00:19
Не зробили потрібно різницю, замість того , щоб добивати, знову пропустили. Прийдеться грати два лишніх матчів. Але Реал в ЛЧ - це приклад того як завжди виходити із складних ситуацій. Тому він і найтитулованіший клуб в Європі та Світі
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 00:19
Не зробили потрібно різницю, замість того , щоб добивати, знову пропустили. Прийдеться грати два лишніх матчів. Але Реал в ЛЧ - це приклад того як завжди виходити із складних ситуацій. Тому він і найтитулованіший клуб в Європі та Світі
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