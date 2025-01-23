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ЛЧ. Милан - Жирона 1:0. Те же результаты, даже при возвращении Цыганкова
Команда украинца вылетает из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Жирона" 1:0
Гол: Леау 37
"Милан": Маньян, Рояль (Калабрия 4), Павлович, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс (Ф. Терраччьяно 75), Беннасер (Пулишич 75), Муса, Мората (Абрахам 64), Леау
"Жирона": Гассанига, Франсес, Д. Лопес, Крейчи, Блинд, Ромеу, Я. Эррера (Порту 77), Ван де Беек (Данжума 72), Цыганков (Мартин 72), Хиль (Асприлья 72), А. Руис (Стуани 72)
Предупреждения: Калабрия 41, Эрнандес 80 - Хиль 59, Мартин 82
Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
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