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Такие разные таймы. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Видеообзор матча

Лига Чемпионов

Матч - ОГОНЬ

Такие разные таймы. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Встреча ТОП-команд в Париже ожидалась зрелищной. И она оправдала ожидания.

В первом тайме команды ударили трижды по воротам друг-друга. Гол забил Хакими, но его отменили из-за положения вне игры. Скучные нули на табло, но интрига на поле.

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Второй тайм был контрастным. К 55-й минуте "Манчестер Сити" забили 2 гола. Но футболисты "ПСЖ" только зажглись. Дембнле отыграл один мяч, а на 60-й минуте Барколя снова сделал счёт ничейным.

Игроки парижского клуба активничали до последней минуты. Экс-игроки "Бенфики" Жоао Невеш и Гонсалу Рамуш сделал счёт разгромным.

"ПСЖ" в игре. 10 очков в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с 8-ю очками в трудном положении.

Лига Чемпионов. Париж. "Парк-де-Пренс".

ПСЖ – Манчестер Сити 4:2

Голы: Дембеле (56), Барколя (60), Невеш (78), Рамуш (90+3) – Грилиш (50), Холанд (53)

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Манчестер Сити “ПСЖ”
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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