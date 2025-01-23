Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Такие разные таймы. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Видеообзор матча
Матч - ОГОНЬ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча ТОП-команд в Париже ожидалась зрелищной. И она оправдала ожидания.
В первом тайме команды ударили трижды по воротам друг-друга. Гол забил Хакими, но его отменили из-за положения вне игры. Скучные нули на табло, но интрига на поле.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второй тайм был контрастным. К 55-й минуте "Манчестер Сити" забили 2 гола. Но футболисты "ПСЖ" только зажглись. Дембнле отыграл один мяч, а на 60-й минуте Барколя снова сделал счёт ничейным.
Игроки парижского клуба активничали до последней минуты. Экс-игроки "Бенфики" Жоао Невеш и Гонсалу Рамуш сделал счёт разгромным.
"ПСЖ" в игре. 10 очков в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с 8-ю очками в трудном положении.
Лига Чемпионов. Париж. "Парк-де-Пренс".
ПСЖ – Манчестер Сити 4:2
Голы: Дембеле (56), Барколя (60), Невеш (78), Рамуш (90+3) – Грилиш (50), Холанд (53)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой