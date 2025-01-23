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Нападающий Бенфики оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Но этого не хватило для победы

Нападающий Бенфики оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Бенфики" оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов.

Вангелис Павлидис забил три гола в ворота "Барселоны" за 30 минут матча. Это один из скоростных хет-триков турнира.

На втором месте расположился Марко Симоне. В матче против "Русенборга" он забил 3 мяча за 24 минуты.

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Лидер рейтинга - Роберт Левандовски. Ему для трёх голов в матче против "Зальцбурга" в 2022 году понадобилось 23 минуты.

Напомним, что "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счётом 4:5. Видеообзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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