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Нежданчик. Фейеноорд – Бавария 3:0. Видеообзор матча
Лига Чемпионов не перестаёт удивлять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Казалось бы, фаворит известен. А вот и нет.
В Роттердаме доказали обратное. "Бавария" доминировала, нанесла 14 ударов из которых трижды ударила по воротам. Хозяева ударили дважды – два гола. Так команды ушли на перерыв.
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Во втором тайме немецкий гранд нанёс ещё 16 ударов, трижды ударил в створ. "Фейеноорду" хватило одного удара по воротам, который стал голом.
В турнирной таблице "Фейеноорд" набрал 13 баллов и поднялся на 11-ю строчку. "Бавария" с 12-ю баллами на 15-м месте.
Лига Чемпионов. Роттердам. "Де Куйп".
Фейеноорд – Бавария 3:0
Голы: Хименес (21, 45+9), Уэда (89)
Видеообзор матча:
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