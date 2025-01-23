Нежданчик. Фейеноорд – Бавария 3:0. Видеообзор матча

Казалось бы, фаворит известен. А вот и нет.

В Роттердаме доказали обратное. "Бавария" доминировала, нанесла 14 ударов из которых трижды ударила по воротам. Хозяева ударили дважды – два гола. Так команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме немецкий гранд нанёс ещё 16 ударов, трижды ударил в створ. "Фейеноорду" хватило одного удара по воротам, который стал голом.

В турнирной таблице "Фейеноорд" набрал 13 баллов и поднялся на 11-ю строчку. "Бавария" с 12-ю баллами на 15-м месте.

Лига Чемпионов. Роттердам. "Де Куйп".

Фейеноорд – Бавария 3:0

Голы: Хименес (21, 45+9), Уэда (89)

Видеообзор матча: