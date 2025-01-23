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Фаворит сразу был известен? Реал – Зальцбург 5:1. Видеообзор матча
Повеселились на домашнем поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Мадриде "Реал" не испытал трудностей с "Зальцбургом".
Первый тайм был звёздным часом Родриго. Он за 11 минут оформил дубль в ворота гостей и похоронил интригу, если такова была. 2 удара в створ превратились в 2 гола.
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Во втором тайме нападающие продолжили своё дело. Мбаппе на 48-й минуте забил гол, а Винисиус Жуниор забил сотый гол за "Реал", оформив дубль. Гости размочили счёт на 85-й минуте, но особого результата это не дало.
"Реал" поднялся на 16-е место в таблице. "Зальцбург" - 34-й и уже вылетел из ЛЧ.
Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".
Реал – Зальцбург 5:1
Голы: Родриго (23, 34), Мбаппе (48), Винисиус (58, 77) – Бидструп (85)
Видеообзор матча:
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