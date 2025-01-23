"Тотальный беспорядок и разочарование". Шахтер – Брест. Обзор послематчевой французской прессы

Еврокубковые будни украинских клубов имели свое положительное продолжение. Ничья киевского "Динамо" с "Галатасараем" рассматривается скорее как позитив. Но если тот матч можно воспринимать по-разному, то победа донецкого "Шахтера" над "Брестом" — безусловно успех, который поразил, которым можно и нужно наслаждаться. Команда Пушича отправила в ворота соперника три гола, один из которых был отменен и не пропустила ни одного.

Мы увидели классный "Шахтер", дончане выглядели свежими и готовыми к борьбе. Победа, которая позволяет все еще претендовать на попадание в плей-офф раунда Лиги Чемпионов — это радость для всех украинских болельщиков. А в лагере французов все не так позитивно, они рассчитывали напрямую попасть в 1/8 и это поражение от дончан точно не входило в их планы.

Что именно писали французские СМИ, как освещали этот матч, на чем акцентировали внимание и что именно они сказали об игре украинской команды? Обо всем этом поговорим дальше, это обзор послематчевой французской прессы, давайте разбираться.

"Обыгранный донецким Шахтером Брест отдаляется от 1/8 Лиги Чемпионов", — это заголовок одного из самых известных французских изданий L'Equipe. Конечно, они отмечают, что перед этой игрой "пираты" претендовали на попадание в топ-8, они до сих пор претендуют, вот только теперь шансы на это резко упали.

И здесь сразу стоит отметить, что такой итог и результат они считают логичным и справедливым, об этом говорится сразу в подзаголовке. "Это был полностью проигранный матч против команды, которая не играла официальных матчей больше месяца. Брест претендовал на выход в 1/8 напрямую, но сам усложнил себе жизнь". Более того, сам перформанс подопечных Руа они назвали полным провалом: "Это худшее выступление Бреста в этом сезоне Лиги Чемпионов, это было близким к позору".

Вот, что говорится в статье непосредственно о самой игре: "Бресту нужно будет вовремя прибыть на последний матч Лиги Чемпионов, потому что сегодня им это не удалось. Сегодня их одолели слишком легко, все за счет подвижности и технике бразильских футболистов Шахтера: если Марлон немного не попал в ворота на седьмой минуте, то его соотечественник Кевин воспользовался ошибкой Шардонне и открыл счет. Не успевали сегодня футболисты Бреста за своими соперниками".

"Во втором тайме французская команда выглядела активнее, но создать какую-то реальную остроту было очень сложно", — пишется в статье. Главным виновником этого поражения они считают именно Шардонне, после ошибки которого случился первый гол. Об игре дончан написали мало, а то, что написали, вы уже могли прочитать выше. Поэтому переходим дальше, к изданию, в котором журналисты сделали неплохой акцент именно на игроках "Шахтера" в этом матче.

Издание Maxifoot в деталях разобрало главных участников этого матча. Выступление дончан они охарактеризовали как игривое и привлекательное. Конечно, большую часть материала посвящено сочувствию по поводу того, что "Брест" отдалился от топ-8 и теперь имеет лишь минимальные шансы напрямую попасть в 1/8, а дальше подробнее о матче: "Шахтер вошел в этот матч с невероятной самоотдачей, они прервали победную серию Бреста, показав чрезвычайное техническое мастерство".

Выступление французов в первом тайме здесь назвали беспомощным: "Это было уничтожение и такой собранный коллектив, к которому мы привыкли, буквально развалился в Гельзенкирхене уже в первом тайме. Сначала гол Кевина, затем пенальти от Судакова. И мы не увидели, за счет чего команда Руа планирует исправлять ситуацию. Они выглядели беспомощно и мало что изменилось во втором тайме. Несмотря на то, что ближе к середине второй половины разрыв между командами все же сократился и даже выровнялся, украинцы заслужили победить".

Самое интересное здесь то, как они оценили игроков "Шахтера". Лучшим футболистом матча журналисты признали Георгия Судакова: "Великолепное выступление от полузащитника, который выполнил впечатляющий объем работы в дополнение к тому, что просто руководил игрой своей команды".

Отдельно они выделили выступление Винисиуса Тобиаса, подключение к атакам которого создавали невероятные проблемы "Бресту", который не всегда понимал когда и где можно ждать этого футболиста на своей половине поля. А также немало комплиментов они выписали Азарову и Педриньо.

"Беспорядок и разочарование: Брест терпит второе поражение в Лиге Чемпионов", — это уже заголовок из издания Le Parisien. Этот материал просто насыщен тем, о чем говорится в его заголовке. Местные журналисты были буквально в шоке от такого выступления своей команды: "Мы не узнали Брест, а тем более их капитана Брендана Шардонне. Проблема была не только в нем, но и во всех остальных футболистах, которые играли ниже своего уровня. Никто так и не смог создать проблем обороне Шахтера, который не играл официальных матчей с середины декабря".

Также в материале отметили, что до этого матча подопечные Пушича не выглядели настолько мощными: "Шахтер до этого никогда не показывал подобной игры. Они разочаровывали своей игрой в Лиге Чемпионов, одержав лишь одну победу и одну ничью в первых шести матчах. Казалось, что они уже вылетели".

Выступление команду Эрика Руа здесь называют катастрофическим и разговор тренера в перерыве с командой имел лишь частичный эффект: "Какие бы слова не подбирал наставник, игроки так и не включились на сто процентов. Более точные, мотивированные и проницательные украинцы спокойно и без дрожи сохранили свое преимущество в счете".

Издание Le Figaro подошло к разбору этого матча по-особенному. Журналисты редакции написали ключевые мысли после игры и выделили главных героев. Первым героем они признают центрального защитника дончан Валерия Бондаря.

"Выступление Бондаря было ключевым сегодня. Именно он контролировал действия своих одноклубников из глубины и делал все возможное, чтобы перекрыть любые атаки Бреста. Спокойный, настойчивый, безупречный на втором этаже, он сделал все возможное, чтобы превратить матч для Мама Бальде в ад. Оборонительная прочность украинской команды была построена вокруг него", — пишут журналисты издания.

Вторым важным пунктом они отмечают свежесть и готовность команды Пушича к официальному матчу против непростого соперника: "Украинцы не играли в футбол больше месяца, но продемонстрировали необходимую интенсивность, чтобы разбить Брест. А во втором тайме сыграли компактно и без проблем довели все до победы, мастерское выступление".

Вот такие итоги сегодняшнего обзора французской персы. Они грустят по поводу того, что их "пираты" теперь, скорее всего, не попадут напрямую в 1/8, зато там спокойно признают преимущество "Шахтера" комплиментов в адрес команды Пушича они не пожалели. Мы благодарим наших французских коллег за интересные отчеты и мысли. Мы жмем им руки и желаем "Бресту" только успеха в дальнейших матчах. А у нас остается решающий матч против дортмундской "Боруссии".