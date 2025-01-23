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Приехали в Лондон. Арсенал – Динамо Загреб 3:0. Видеообзор матча

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Зато есть достижения

Приехали в Лондон. Арсенал – Динамо Загреб 3:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболисты "Динамо Загреб" приехали на "Эмирейтс".

Уже на второй минуте гости пропустили. Для Деклана Райса это был не только дебютный гол в ЛЧ – он был один из быстрых голов "Арсенала". После "канониры" ударили 11 раз, попав в створ ворот дважды.

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Во втором тайме футболисты домашнего клуба продолжиил атаковать, но с меньшей интенсивностью. 6 ударов из которых 2 были по воротам. Хаверц и Эдегор воспользовались шансом и забили.

"Арсенал" в турнирной таблице третий с 16-ю баллами. "Динамо Загреб" - 26-е с 8-ю очками и шансами пройти далее.

Лига Чемпионов. Лондон. "Эмирейтс".

Арсенал – Динамо Загреб 3:0

Голы: Райс (2), Хаверц (66), Эдегор (90+1)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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