Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Приехали в Лондон. Арсенал – Динамо Загреб 3:0. Видеообзор матча
Зато есть достижения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Динамо Загреб" приехали на "Эмирейтс".
Уже на второй минуте гости пропустили. Для Деклана Райса это был не только дебютный гол в ЛЧ – он был один из быстрых голов "Арсенала". После "канониры" ударили 11 раз, попав в створ ворот дважды.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме футболисты домашнего клуба продолжиил атаковать, но с меньшей интенсивностью. 6 ударов из которых 2 были по воротам. Хаверц и Эдегор воспользовались шансом и забили.
"Арсенал" в турнирной таблице третий с 16-ю баллами. "Динамо Загреб" - 26-е с 8-ю очками и шансами пройти далее.
Лига Чемпионов. Лондон. "Эмирейтс".
Арсенал – Динамо Загреб 3:0
Голы: Райс (2), Хаверц (66), Эдегор (90+1)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?