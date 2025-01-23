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Венсан Компани: У нас было много шансов
Главный тренер Баварии дал интервью телеканалу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани дал интервью телеканалу ZDF.
По его словам, у футболистов было много шансов забить и немецкий гранд заслужил на один-два гола.
"Мы должны быть честны. Я думаю, что "Фейеноорд" заслужил победу. Но у нас было много шансов.
У меня всегда было ощущение, что мы могли забить ещё один или два гола. Я думаю, что в последние десять минут мы могли бы сделать чуть больше", - сказал Компани.
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"Бавария" проиграла "Фейеноорду" и опустилась на 15-е место с 12-ю баллами. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
Последний матч в Лиге Чемпионов немецкий клуб проведёт со "Слован Братиславой".
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