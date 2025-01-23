Венсан Компани: У нас было много шансов

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани дал интервью телеканалу ZDF.

По его словам, у футболистов было много шансов забить и немецкий гранд заслужил на один-два гола.

"Мы должны быть честны. Я думаю, что "Фейеноорд" заслужил победу. Но у нас было много шансов.

У меня всегда было ощущение, что мы могли забить ещё один или два гола. Я думаю, что в последние десять минут мы могли бы сделать чуть больше", - сказал Компани.