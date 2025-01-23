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Защитник Фейеноорда, отдавший асист против Баварии: Я узнал о том, что буду играть два дня назад

Лига Чемпионов

Футболист поделился ощущениями от матча

Защитник Фейеноорда, отдавший асист против Баварии: Я узнал о том, что буду играть два дня назад

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Фейеноорда", отдавший асист против "Баварии" поделился ощущениями от матча

Гийс Смайл заявил, что это была потрясающая игра и что команда прекрасно оборонялась.

"Я узнал об этом два дня назад [что буду играть]. Это потрясающая игра, одна из моих самых важных на данный момент после выездного матча с "Манчестер Сити". Я очень горжусь командой. Мы нечасто владели мячом, но защищались как звери", - сказал Смайл.

Защитник похвалил вратаря и сказал, что нужно просто наслаждаться этим вечером.

"Когда мы повели в счёте 3:0, вы понимаете, что игра почти окончена. Никогда не знаешь [наверняка]. Но мы почувствовали это после сейвов, совершённых Бийлоу. Иногда бывают такие вечера, и нужно просто наслаждаться", - заявил Смайл.

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"Фейеноорд" на домашнем поле победил "Баварию" со счётом 3:0. Обзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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