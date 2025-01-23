Судаков: Остался финал с Боруссией. Нужна только победа. У них сейчас есть кризис и все будет зависеть от нашей игры

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Брестом".

“Эмоции только положительные. Это очень важная победа для нас. Мы, скажем так, всё ещё в игре. Остался финал с "Боруссией", и мы понимаем, что нам нужна только победа. Полагаю, мы заслужили эту победу по игре. Хочу поздравить команду и всех болельщиков – это была невероятная игра. Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант. Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру”.

"Каждое пенальти вызывает немного волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения. Мы посмотрели с Азаровым "Игру в кальмара", и только приехали на сборы, просмотрели вместе второй сезон. Договорились, что если забьем гол, то отпразднуем именно так. А еще так совпало, что он заработал пенальти, а я его реализовал, так что все идеально сложилось именно для этого празднования. Сейчас мы провели игру с характером. Мистер настраивал нас накануне, отмечая, что "Брест" – это физически очень сильная команда. Он отмечал, что если мы выигрываем борьбу, переходные фазы и подбор, результат будет в нашу пользу. Так и вышло. Все ребята отдались на максимум, никаких вопросов к кому-то из футболистов нет. Думаю, эта игра заслуживала именно такого результата”.

"Это уже третья награда для меня в Лиге чемпионов, и, конечно, мне невероятно приятно. Как всегда говорю, это детская мечта, а детские мечты должны сбываться. Эта награда вдохновляет меня работать еще больше и получать их и дальше. Трудно сказать о конкретных ожиданиях с "Боруссией", ведь нам необходима только победа. Все это понимают: и тренерский штаб, и болельщики. Мы попытаемся сделать все возможное, понимая, насколько сильна команда в Европе. Однако у них сейчас есть определенный кризис, и все будет зависеть от нашей игры и подготовки. Есть целая неделя тренировочного цикла”, – отметил Судаков.

На счету Георгия 3 результативных действия в текущем сезоне ЛЧ.