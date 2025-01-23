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Судаков: Остался финал с Боруссией. Нужна только победа. У них сейчас есть кризис и все будет зависеть от нашей игры

Лига Чемпионов
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Футболист поделился впечатлениями от матча 7-го тура Лиги чемпионов

Судаков: Остался финал с Боруссией. Нужна только победа. У них сейчас есть кризис и все будет зависеть от нашей игры

фото из соцсетей

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Брестом".

“Эмоции только положительные. Это очень важная победа для нас. Мы, скажем так, всё ещё в игре. Остался финал с "Боруссией", и мы понимаем, что нам нужна только победа. Полагаю, мы заслужили эту победу по игре. Хочу поздравить команду и всех болельщиков – это была невероятная игра.

Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант. Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру”.

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"Каждое пенальти вызывает немного волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения.

Мы посмотрели с Азаровым "Игру в кальмара", и только приехали на сборы, просмотрели вместе второй сезон. Договорились, что если забьем гол, то отпразднуем именно так. А еще так совпало, что он заработал пенальти, а я его реализовал, так что все идеально сложилось именно для этого празднования.

Сейчас мы провели игру с характером. Мистер настраивал нас накануне, отмечая, что "Брест" – это физически очень сильная команда. Он отмечал, что если мы выигрываем борьбу, переходные фазы и подбор, результат будет в нашу пользу. Так и вышло. Все ребята отдались на максимум, никаких вопросов к кому-то из футболистов нет. Думаю, эта игра заслуживала именно такого результата”.

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"Это уже третья награда для меня в Лиге чемпионов, и, конечно, мне невероятно приятно. Как всегда говорю, это детская мечта, а детские мечты должны сбываться. Эта награда вдохновляет меня работать еще больше и получать их и дальше.

Трудно сказать о конкретных ожиданиях с "Боруссией", ведь нам необходима только победа. Все это понимают: и тренерский штаб, и болельщики. Мы попытаемся сделать все возможное, понимая, насколько сильна команда в Европе. Однако у них сейчас есть определенный кризис, и все будет зависеть от нашей игры и подготовки. Есть целая неделя тренировочного цикла”, – отметил Судаков.

На счету Георгия 3 результативных действия в текущем сезоне ЛЧ.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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