Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Остался финал с Боруссией. Нужна только победа. У них сейчас есть кризис и все будет зависеть от нашей игры
Футболист поделился впечатлениями от матча 7-го тура Лиги чемпионов
фото из соцсетей
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Брестом".
“Эмоции только положительные. Это очень важная победа для нас. Мы, скажем так, всё ещё в игре. Остался финал с "Боруссией", и мы понимаем, что нам нужна только победа. Полагаю, мы заслужили эту победу по игре. Хочу поздравить команду и всех болельщиков – это была невероятная игра.
Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант. Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру”.
"Каждое пенальти вызывает немного волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения.
Мы посмотрели с Азаровым "Игру в кальмара", и только приехали на сборы, просмотрели вместе второй сезон. Договорились, что если забьем гол, то отпразднуем именно так. А еще так совпало, что он заработал пенальти, а я его реализовал, так что все идеально сложилось именно для этого празднования.
Сейчас мы провели игру с характером. Мистер настраивал нас накануне, отмечая, что "Брест" – это физически очень сильная команда. Он отмечал, что если мы выигрываем борьбу, переходные фазы и подбор, результат будет в нашу пользу. Так и вышло. Все ребята отдались на максимум, никаких вопросов к кому-то из футболистов нет. Думаю, эта игра заслуживала именно такого результата”.
"Это уже третья награда для меня в Лиге чемпионов, и, конечно, мне невероятно приятно. Как всегда говорю, это детская мечта, а детские мечты должны сбываться. Эта награда вдохновляет меня работать еще больше и получать их и дальше.
Трудно сказать о конкретных ожиданиях с "Боруссией", ведь нам необходима только победа. Все это понимают: и тренерский штаб, и болельщики. Мы попытаемся сделать все возможное, понимая, насколько сильна команда в Европе. Однако у них сейчас есть определенный кризис, и все будет зависеть от нашей игры и подготовки. Есть целая неделя тренировочного цикла”, – отметил Судаков.
На счету Георгия 3 результативных действия в текущем сезоне ЛЧ.
Популярное сейчас
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. Шахтер – Брест 2:0. Жога Бонито от команды Пушича
- "Не Попов и не Бражко". Известно, по какому игроку у Суркиса есть предложение
- Вторая победа Шахтёра в розыгрыше Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?