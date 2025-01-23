Пушич – о выходе в следующий раунд: Возможно даже 10 очков недостаточно. Доволен, что создали такой шанс – сыграть финальную игру

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич выступил на пресс-конференции после поединка ЛЧ с "Брестом" (2:0).

“Конечно, мы все радуемся победе. Как я объяснял на пресс-конференции, это очень тяжело для команды, не играющей официальных поединков к европейским матчам, как у нас, было всего две с половиной недели в межсезонье. В первом тайме мы фантастически действовали с мячом и без него. Во втором тайме мы полностью контролировали игру, не позволяли сопернику создавать шансы, возможно только один удар с дистанции. И также я считаю, что во втором тайме мы были более опасной командой, создали хорошие возможности забить третий гол. Я должен похвалить всех моих игроков, потому что они были невероятно дисциплинированными, много работали друг с другом. И что мне понравилось действительно больше всего, так это то, что мы играли в замечательный футбол”.

“Я очень доволен, что мы создали такой шанс – сыграть эту финальную игру, что очень хорошо. Может быть, даже 10 очков недостаточно. Поэтому если смотреть на другие результаты, это будет сложно. И все равно мы будем играть так, чтобы победить, как мы делаем всегда. И мы приложим все усилия. Никогда не знаешь, как будет, потому что это футбол, поэтому все возможно. И в начале этой кампании были определенные расчеты, что восемь очков будет достаточно, чтобы пройти дальше, однако если рассматривать результаты, даже десяти, вероятно, будет недостаточно. Посмотрим. [О вариантах в нападении] Варианты есть всегда. Пока ситуация не идеальна на этот счет, это понятно. И это моя задача: если нет стопроцентной замены, выбирается такая, чтобы создать что-нибудь другое на этой позиции. Мы работаем над этим. Есть идеи относительно того, как решить эту ситуацию, и я уверен в игроках, которых я могу поставить на эту позицию, уверен, что они тоже выполнят эту задачу. Не идеально, но есть как есть”, – заверил специалист.

Матч с "Боруссией" состоится в среду 29 января.