"Показали игру, которую хочет видеть Пушич". Вингер Шахтера - о победе над Брестом

Вингер "Шахтера" Кевин поделился эмоциями от победы над "Брестом" (2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

– Твой гол стал первым в 2025 году. Какие эмоции ты испытываешь прямо сейчас после матча с "Брестом"?

– Я очень счастлив. Очень рад отличиться забитым мячом. Однако, в первую очередь, тем, что мы сумели одержать важную победу, продемонстрировали уверенный футбол, ту игру, которую хочет видеть главный тренер, болельщики. Будем бороться до последнего поединка, до последней минуты.

– Эпизод, в котором ты забил, был просто невероятным и очень зрелищным. Вспомни его целиком и проанализируй.

– Момент, когда их защитник неправильно трактовал мои действия, что сыграло в нашу пользу. Я сумел обыграть его и после этого уже было достаточно просто отличиться.

– Креативное празднование у тебя было. Что это значит?

– Пистолейро. Это означает "снайпер". Мне очень нравятся фильмы жанра стрелялок, где главные герои владеют оружием.

– Ты был снайпер?

– Эль Пистолейро. Да.

– Что, по твоему мнению, сегодня больше всего удавалось "Шахтеру"?

– Считаю, что мы хорошо продемонстрировали себя с атакующей точки зрения. Также, когда требовалось, мы претерпели, продемонстрировали выдержку и что самое важное – сумели получить положительный для нас результат.

– Хочу спросить тебя относительно стартового состава. По сравнению с предыдущими матчами Лиги чемпионов сегодня чуть больше бразильских игроков было на поле. Расскажи о вашем взаимодействии во время матча.

– Я уверен, что Мистер отлично понимает наши сильные стороны. Кто лучше готов в тот или иной момент. И каждый из нас готов выходить тогда, когда на него рассчитывает главный тренер. Я рад, что сегодня его чуйка не подвела и мы сумели реализовать то, что он дал нам на предматчевой установке.

– В среду вам предстоит сверхважный матч с "Боруссией" Дортмунд. Как ты оцениваешь шансы "Шахтера" на проход дальше?

– Могу заверить вас, что мы продолжим работать. Так же, как мы и делали это до этого. Безусловно, это матч повышенной ответственности. Очень сильный и серьезный оппонент. Однако, я уверен, что мы сделаем все, что у нас в силах, чтобы пробиться в 1/16 финала плей-офф.

– Награду лучшего игрока матча получил Георгий Судаков. Только что я услышала вашу беседу. Мы заметили, что ты немного расстроился, хотел также получить ее. Что ты можешь сказать об этом?

– Мы все вместе в каждом матче и поединке. Это никак не повлияло на меня. Я рад за Жору – он заслужил это звание.

– В следующем матче будешь ставить перед собой цель получить MVP?

– Хочу стать лучшим игроком, забить голы и отпраздновать снова в стиле снайпера, – сказал Кевин.