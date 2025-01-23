Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Показали игру, которую хочет видеть Пушич". Вингер Шахтера - о победе над Брестом
Кевин поделился эмоциями от победы в матче Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтера" Кевин поделился эмоциями от победы над "Брестом" (2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
– Твой гол стал первым в 2025 году. Какие эмоции ты испытываешь прямо сейчас после матча с "Брестом"?
– Я очень счастлив. Очень рад отличиться забитым мячом. Однако, в первую очередь, тем, что мы сумели одержать важную победу, продемонстрировали уверенный футбол, ту игру, которую хочет видеть главный тренер, болельщики. Будем бороться до последнего поединка, до последней минуты.
– Эпизод, в котором ты забил, был просто невероятным и очень зрелищным. Вспомни его целиком и проанализируй.
– Момент, когда их защитник неправильно трактовал мои действия, что сыграло в нашу пользу. Я сумел обыграть его и после этого уже было достаточно просто отличиться.
– Креативное празднование у тебя было. Что это значит?
– Пистолейро. Это означает "снайпер". Мне очень нравятся фильмы жанра стрелялок, где главные герои владеют оружием.
– Ты был снайпер?
– Эль Пистолейро. Да.
– Что, по твоему мнению, сегодня больше всего удавалось "Шахтеру"?
– Считаю, что мы хорошо продемонстрировали себя с атакующей точки зрения. Также, когда требовалось, мы претерпели, продемонстрировали выдержку и что самое важное – сумели получить положительный для нас результат.
– Хочу спросить тебя относительно стартового состава. По сравнению с предыдущими матчами Лиги чемпионов сегодня чуть больше бразильских игроков было на поле. Расскажи о вашем взаимодействии во время матча.
– Я уверен, что Мистер отлично понимает наши сильные стороны. Кто лучше готов в тот или иной момент. И каждый из нас готов выходить тогда, когда на него рассчитывает главный тренер. Я рад, что сегодня его чуйка не подвела и мы сумели реализовать то, что он дал нам на предматчевой установке.
– В среду вам предстоит сверхважный матч с "Боруссией" Дортмунд. Как ты оцениваешь шансы "Шахтера" на проход дальше?
– Могу заверить вас, что мы продолжим работать. Так же, как мы и делали это до этого. Безусловно, это матч повышенной ответственности. Очень сильный и серьезный оппонент. Однако, я уверен, что мы сделаем все, что у нас в силах, чтобы пробиться в 1/16 финала плей-офф.
– Награду лучшего игрока матча получил Георгий Судаков. Только что я услышала вашу беседу. Мы заметили, что ты немного расстроился, хотел также получить ее. Что ты можешь сказать об этом?
– Мы все вместе в каждом матче и поединке. Это никак не повлияло на меня. Я рад за Жору – он заслужил это звание.
– В следующем матче будешь ставить перед собой цель получить MVP?
– Хочу стать лучшим игроком, забить голы и отпраздновать снова в стиле снайпера, – сказал Кевин.
Популярное сейчас
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Вторая победа Шахтёра в розыгрыше Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
- "Не Попов и не Бражко". Известно, по какому игроку у Суркиса есть предложение
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей