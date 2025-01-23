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Цыганков не помог набрать очки. Милан - Жирона 1:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Росонери на своем поле одержали победу с минимальным преимуществом

Цыганков не помог набрать очки. Милан - Жирона 1:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Лиги чемпионов между собой встретились итальянский "Милан" и испанская "Жирона".

Украинский легионер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в стартовый состав на этот поединок, проведя 72 минуты на поле. Украинцу не удалось отличиться никакими результативными действиями и помочь своей команде получить хотя бы одно очко в этом противостоянии.

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"Милан" набирает 15 очков перед последним туром Лиги чемпионов, находясь на шестой строчке в общей турнирной таблице, а "Жирона" с тремя очками теряет надежду на выход в плей-офф самого престижного еврокубкового соревнования.

Лига Чемпионов. 7-й тур
Милан, "Сан-Сиро"
"Милан" — "Жирона" 1:0
Гол: Леау (37)

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Милан Жирона
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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