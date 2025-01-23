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Цыганков не помог набрать очки. Милан - Жирона 1:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов
Росонери на своем поле одержали победу с минимальным преимуществом
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Лиги чемпионов между собой встретились итальянский "Милан" и испанская "Жирона".
Украинский легионер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в стартовый состав на этот поединок, проведя 72 минуты на поле. Украинцу не удалось отличиться никакими результативными действиями и помочь своей команде получить хотя бы одно очко в этом противостоянии.
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"Милан" набирает 15 очков перед последним туром Лиги чемпионов, находясь на шестой строчке в общей турнирной таблице, а "Жирона" с тремя очками теряет надежду на выход в плей-офф самого престижного еврокубкового соревнования.
Лига Чемпионов. 7-й тур
Милан, "Сан-Сиро"
"Милан" — "Жирона" 1:0
Гол: Леау (37)
Видеообзор матча:
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