Цыганков не помог набрать очки. Милан - Жирона 1:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

В матче седьмого тура Лиги чемпионов между собой встретились итальянский "Милан" и испанская "Жирона".

Украинский легионер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в стартовый состав на этот поединок, проведя 72 минуты на поле. Украинцу не удалось отличиться никакими результативными действиями и помочь своей команде получить хотя бы одно очко в этом противостоянии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Милан" набирает 15 очков перед последним туром Лиги чемпионов, находясь на шестой строчке в общей турнирной таблице, а "Жирона" с тремя очками теряет надежду на выход в плей-офф самого престижного еврокубкового соревнования.

Лига Чемпионов. 7-й тур

Милан, "Сан-Сиро"

"Милан" — "Жирона" 1:0

Гол: Леау (37)

Видеообзор матча: