Быки сломили сопротивление львов. Лейпциг - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча

"Лейпциг" вырвал победу у "Спортинга" в поединке 7-го тура Лиги чемпионов.

Решающий гол на 78-й минуте за "быков" забил Юссуф Поульсен.

Несмотря на набранные три балла, шансов пройти в плей-офф у "Лейпцига", в отличие от "Спортинга", уже нет.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

"Ред Булл Арена". Лейпциг

"РБ Лейпциг" - "Спортинг" 2:1

Голы: Шешко 19, Поульсен 78 — Дьёкереш 75