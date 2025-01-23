Лига Чемпионов
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Быки сломили сопротивление львов. Лейпциг - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча
Португальский клуб теряет важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" вырвал победу у "Спортинга" в поединке 7-го тура Лиги чемпионов.
Решающий гол на 78-й минуте за "быков" забил Юссуф Поульсен.
Несмотря на набранные три балла, шансов пройти в плей-офф у "Лейпцига", в отличие от "Спортинга", уже нет.
7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
"Ред Булл Арена". Лейпциг
"РБ Лейпциг" - "Спортинг" 2:1
Голы: Шешко 19, Поульсен 78 — Дьёкереш 75
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