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Быки сломили сопротивление львов. Лейпциг - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Португальский клуб теряет важные очки

Быки сломили сопротивление львов. Лейпциг - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" вырвал победу у "Спортинга" в поединке 7-го тура Лиги чемпионов.

Решающий гол на 78-й минуте за "быков" забил Юссуф Поульсен.

Несмотря на набранные три балла, шансов пройти в плей-офф у "Лейпцига", в отличие от "Спортинга", уже нет.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

"Ред Булл Арена". Лейпциг

"РБ Лейпциг" - "Спортинг" 2:1

Голы: Шешко 19, Поульсен 78 — Дьёкереш 75

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