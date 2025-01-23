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"Попасть в топ-8 будет очень трудно". Анчелотти рассказал о перспективах Реала в Лиге чемпионов
Наставник сливочных прокомментировал победу своих подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями после победы над "РБ Зальцбург" (5:1) в домашнем матче Лиги чемпионов.
"Это был тяжелый первый тайм, но после того, как мы забили, игра начала складываться для нас очень хорошо. У наших футболистов была отличная возможность проявить свое индивидуальное мастерство. Однако, нам все еще нужно побеждать "Брест", чтобы понимать, на каком месте мы завершим этап лиги. Попасть в восьмерку лучших команд в Лиге чемпионов будет очень трудно".
"У нас никогда не будет проблем с тем, чтобы команда забивала голы. Замены Беллингема и Мбаппе? Я дал им возможность отдохнуть до следующей игры. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы устранить недостатки в оборонительной игре команды. Давид Алаба близок к возвращению в стартовый состав. Это зависит от того, как он себя чувствует. Если он будет готов, я его выпущу на поле с первых минут", — добавил Анчелотти.
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Напомним, что после матчей седьмого тура Лиги чемпионов "Реал Мадрид" занимает 16-е место в общей турнирной таблице, набрав 12 очков.
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