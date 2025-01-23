Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета - о целях Арсенала в ЛЧ: Наша работа почти выполнена
Канониры близки к прямому попаданию в 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото - www.arsenal.com
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу его команды над "Динамо Загреб" (3:0) в матче седьмого тура Лиги чемпионов.
"Я очень доволен результатом, потому что это означает, что наша работа почти выполнена. У нас будет еще одна игра, которую нам нужно выиграть, чтобы достичь того, чего мы хотим. Это был великолепный матч. Мы создали достаточное количество опасных моментов. В целом, футболисты справились с задачей".
"Мы не позволили сопернику нанести ни одного в створ ворот. Это свидетельствует лишь о том, что команда действительно слаженная в своих действиях на поле. Мы провели четыре подряд сухие домашние матчи в Лиге чемпионов, несмотря на постоянную ротацию. Думаю, это очень положительный результат. Сейчас мы настраиваемся на игру с "Вулверхэмптоном" в чемпионате, а затем нас ждет матч против "Жироны", мы хотим закончить этот этап в Лиге чемпионов наилучшим образом", — отметил Артета.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По итогам семи туров в Лиге чемпионов "Арсенал" сейчас занимает третье место, набрав 16 очков.
Популярное сейчас
- "Тотальный беспорядок и разочарование". Шахтер – Брест. Обзор послематчевой французской прессы
- ЛЧ. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Пеп теряет контроль, Сити – перевес в 2 гола и место в топ-24
- Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
- ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?