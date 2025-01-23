  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Артета - о целях Арсенала в ЛЧ: Наша работа почти выполнена
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета - о целях Арсенала в ЛЧ: Наша работа почти выполнена

Лига Чемпионов

Канониры близки к прямому попаданию в 1/8 финала Лиги чемпионов

Артета - о целях Арсенала в ЛЧ: Наша работа почти выполнена

Фото - www.arsenal.com

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу его команды над "Динамо Загреб" (3:0) в матче седьмого тура Лиги чемпионов.

"Я очень доволен результатом, потому что это означает, что наша работа почти выполнена. У нас будет еще одна игра, которую нам нужно выиграть, чтобы достичь того, чего мы хотим. Это был великолепный матч. Мы создали достаточное количество опасных моментов. В целом, футболисты справились с задачей".

Читайте такжеЛЧ. Арсенал – Динамо Загреб 3:0. Эконом-режим от команды Артеты

"Мы не позволили сопернику нанести ни одного в створ ворот. Это свидетельствует лишь о том, что команда действительно слаженная в своих действиях на поле. Мы провели четыре подряд сухие домашние матчи в Лиге чемпионов, несмотря на постоянную ротацию. Думаю, это очень положительный результат. Сейчас мы настраиваемся на игру с "Вулверхэмптоном" в чемпионате, а затем нас ждет матч против "Жироны", мы хотим закончить этот этап в Лиге чемпионов наилучшим образом", — отметил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам семи туров в Лиге чемпионов "Арсенал" сейчас занимает третье место, набрав 16 очков.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола - о поражении от ПСЖ: Победу одержала лучшая команда
yellow-arrow
Капитан Арсенала рассказал, что сделало его счастливее после победы в матче Лиги чемпионов
yellow-arrow
Сумбурная битва андердогов. Селтик - Янг Бойз 1:0. Видео гола и обзор матча
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости