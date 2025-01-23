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Без лишних усилий. Спарта - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов

Катеначчо в действии

Без лишних усилий. Спарта - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" минимально обыграл "Спарту" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Победу коллективу Симоне Индзаги принес забитый мяч Лаутаро Мартинеса.

В турнирной таблице "Интер" занимает 4-е место, "Спарта" - 29-е.

Лига Чемпионов. 7-й тур

22 января. Прага. "Дженерали Арена"

"Спарта" – "Интер" 0:1

Голы: Мартинес 12

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