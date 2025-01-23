Лига Чемпионов
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Без лишних усилий. Спарта - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча
Катеначчо в действии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" минимально обыграл "Спарту" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
Победу коллективу Симоне Индзаги принес забитый мяч Лаутаро Мартинеса.
В турнирной таблице "Интер" занимает 4-е место, "Спарта" - 29-е.
Лига Чемпионов. 7-й тур
22 января. Прага. "Дженерали Арена"
"Спарта" – "Интер" 0:1
Голы: Мартинес 12
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