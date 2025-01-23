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Впервые за 115 матчей. Ман Сити упустил серьезное преимущество и установил антирекорд по этому показателю

Лига Чемпионов

Эта магическая цифра до сих пор преследует Гвардиолу и его команду

Впервые за 115 матчей. Ман Сити упустил серьезное преимущество и установил антирекорд по этому показателю

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Сити" неожиданно проиграл французскому "Пари Сен-Жермен" (4:2) в матче седьмого тура Лиги чемпионов и установил антирекорд этого сезона среди команд АПЛ по этому показателю.

По данным Opta Analyst, в матче с "ПСЖ" команда Пепа Гвардиолы впервые за последние 115 игр во всех турнирах проиграла, имея преимущество по ходу матча в два гола. Также это поражение стало девятым для "Манчестер Сити" в текущей кампании во всех соревнованиях, когда "горожане" не смогли удержать победный счет, что является наибольшим показателем среди всех команд АПЛ в сезоне 2024/25.

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Добавим, что "Ман Сити" после семи матчей в Лиге чемпионов набрал лишь 8 очков и на данный момент находится на 25-м месте. Подопечным Гвардиолы, чтобы выйти в плей-офф, нужнозавершить этап лиги хотя бы на одну позицию выше.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
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