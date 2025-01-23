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Сумбурная битва андердогов. Селтик - Янг Бойз 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Насыщенное противостояние

Сумбурная битва андердогов. Селтик - Янг Бойз 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Селтик" с трудом переиграл "Янг Бойз" в игре 7-го тура Лиги чемпионов.

На 86-й минуте победу шотландскому коллективу принес Бенито.

Отметим, что в первом тайме "Селтик" упустил возможность открыть счет из-за незабитого пенальти Энгельса, а в конце встречи красную карточку получил Маэда.

В турнирной таблице "Селтик" занимает 18-е место, "Янг Бойз" - последнее, 36-е.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Селтик Парк" (Глазго)

"Селтик" — "Янг Бойз" 1:0

Гол: Бенито (86, аг)

Нереализованный пенальти: Энгельс 41 (вратарь)

Удаление: Маэда (89)

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