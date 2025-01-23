Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сумбурная битва андердогов. Селтик - Янг Бойз 1:0. Видео гола и обзор матча
Насыщенное противостояние
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Селтик" с трудом переиграл "Янг Бойз" в игре 7-го тура Лиги чемпионов.
На 86-й минуте победу шотландскому коллективу принес Бенито.
Отметим, что в первом тайме "Селтик" упустил возможность открыть счет из-за незабитого пенальти Энгельса, а в конце встречи красную карточку получил Маэда.
В турнирной таблице "Селтик" занимает 18-е место, "Янг Бойз" - последнее, 36-е.
Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур
Стадион: "Селтик Парк" (Глазго)
"Селтик" — "Янг Бойз" 1:0
Гол: Бенито (86, аг)
Нереализованный пенальти: Энгельс 41 (вратарь)
Удаление: Маэда (89)
Популярное сейчас
- "Тотальный беспорядок и разочарование". Шахтер – Брест. Обзор послематчевой французской прессы
- Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой