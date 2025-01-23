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Звездный нападающий Реала отреагировал на свой юбилейный гол за клуб
Ответил на слухи о своем возможном уходе из команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал в соцсетях на юбилейный 100-й гол в футболке "сливочных" во всех турнирах.
"Я пришел в этот клуб еще ребенком. Возможность забить 101 гол за клуб моей мечты и войти в историю мадридского "Реала" делает меня самым счастливым человеком в мире. Спасибо всем моим партнерам по команде за то, что вы помогли мне достичь этой невероятной отметки. Hala Madrid!", — написал Винисиус Жуниор в Инстаграм.
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Добавим, что 24-летнему бразильцу понадобился 291 матч для того, чтобы забить 100 голов за "Реал Мадрид". Также на его счету 84 ассиста в составе королевского клуба.
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