Звездный нападающий Реала отреагировал на свой юбилейный гол за клуб

Звездный нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал в соцсетях на юбилейный 100-й гол в футболке "сливочных" во всех турнирах.

"Я пришел в этот клуб еще ребенком. Возможность забить 101 гол за клуб моей мечты и войти в историю мадридского "Реала" делает меня самым счастливым человеком в мире. Спасибо всем моим партнерам по команде за то, что вы помогли мне достичь этой невероятной отметки. Hala Madrid!", — написал Винисиус Жуниор в Инстаграм.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что 24-летнему бразильцу понадобился 291 матч для того, чтобы забить 100 голов за "Реал Мадрид". Также на его счету 84 ассиста в составе королевского клуба.