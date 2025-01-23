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Капитан Арсенала рассказал, что сделало его счастливее после победы в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Лидер канониров доволен не только результатом поединка

Капитан Арсенала рассказал, что сделало его счастливее после победы в матче Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал победу своей команды над загребским "Динамо" (3:0) в Лиге чемпионов.

"Это была сильная игра от нашей команды. Сейчас мы находимся в отличном положении в турнирной таблице Лиги чемпионов, поэтому мы очень довольны этим результатом. Благодаря новому формату, никто не знает, сколько надо набрать очков, чтобы выйти в плей-офф, поэтому мы играли только на победу, это то, к чему мы стремимся. Мы хотим попасть в восьмерку лучших команд Европы. Надеюсь, мы сможем это сделать".

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"Я очень счастлив, что мне снова удалось забить. Это особое ощущение. Я ждал этого момента, у меня было много возможностей, которые я, к сожалению, упустил. Сегодня я удачно открылся под передачу, поэтому это радует", — добавил Эдегор.

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Добавим, что в этом сезоне Мартин Эдегор забил два гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах за лондонский клуб.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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