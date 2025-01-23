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Гвардиола - о поражении от ПСЖ: Победу одержала лучшая команда
Горожане попытаются ухватиться обеими руками за свой последний шанс в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от "ПСЖ" (4:2) в матче Лиги чемпионов.
"В первом тайме они имели свои моменты, а мы — свои, но "ПСЖ" был намного лучше, вот и все. Мы забили два гола за пять минут, но они тоже через пять минут ответили двумя голами. Нам никак не удавалось контролировать ход поединка. Они лучше владели мячом, были лучше и быстрее. Мы должны принять это поражение, потому что победила лучшая команда".
"Я знал, что Луис Энрике будет играть в такой футбол. У них выдающиеся игроки. Я поздравляю его с победой. А у нас остается последний шанс в матче против "Брюгге", чтобы выйти в плей-офф", — подчеркнул Гвардиола.
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Напомним, что "Манчестер Сити" с 8 очками на данный момент находится на 25-м месте в общей турнирной таблице Лиги чемпионов после матчей седьмого тура.
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