Лига Чемпионов
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Три представителя Примеры. Известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Нет очевидного фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список вошли:
- Рафинья ("Барселона", дубль в игре с "Бенфикой")
- Хулиан Альварес ("Атлетико", дубль в игре с "Байером")
- Винисиус Жуниор ("Реал", дубль в ворота РБ "Зальцбург")
- Люк де Йонг ("Реал", дубль в ворота "Црвены Звезды")
Проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по
Who impressed you most this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2025
Vote ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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