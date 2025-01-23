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Три представителя Примеры. Известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Нет очевидного фаворита

Три представителя Примеры. Известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список вошли:

  • Рафинья ("Барселона", дубль в игре с "Бенфикой")
  • Хулиан Альварес ("Атлетико", дубль в игре с "Байером")
  • Винисиус Жуниор ("Реал", дубль в ворота РБ "Зальцбург")
  • Люк де Йонг ("Реал", дубль в ворота "Црвены Звезды")

Проголосовать за своего фаворита можно, перейдя по этой ссылке.

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