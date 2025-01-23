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Болельщики выездной команды подарили юному фанату Селтика незабываемый момент

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Болельщики выездной команды подарили юному фанату Селтика незабываемый момент

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики швейцарского "Янг Бойз" после поражения от шотландского "Селтика" (1:0) в выездном матче Лиги чемпионов подарили маленькому фанату команды из Глазго незабываемый момент.

Несмотря на неутешительный результат команды, которую поддерживал выездной сектор "Селтик Парк", фанаты "желто-черных" после финального свистка остались на трибунах для того чтобы, поблагодарить своих любимцев за выступление в Лиге чемпионов. Рядом с ними на трибунах остался маленький мальчик, фанат "Селтика", вместе с которым они сделали традиционный фанатский заряд.

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Видео этого эпизода, который в соцсети выложил отец мальчика, уже набрало более миллиона просмотров.

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Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) Селтик (Глазго)
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
23.01.2025 в 12:44
"Селтік - Бойз" - найкумедніша гра тижня, якщо не місяця. Спочатку Селтік забиває 3 голи... і всі відміняють через порушення. Потім арбітр призначає не самий очевидний пенальті у ворота "Бойз" - і Селтік його не реалізує. Врешті-решт Селтік набирає 3 очки завдяки голу, який Бойз... забивають самі собі! І хоча в настирності відмовити Селтіку не можна, але...
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
23.01.2025 в 12:44
"Селтік - Бойз" - найкумедніша гра тижня, якщо не місяця. Спочатку Селтік забиває 3 голи... і всі відміняють через порушення. Потім арбітр призначає не самий очевидний пенальті у ворота "Бойз" - і Селтік його не реалізує. Врешті-решт Селтік набирає 3 очки завдяки голу, який Бойз... забивають самі собі! І хоча в настирності відмовити Селтіку не можна, але...
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