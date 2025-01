Болельщики выездной команды подарили юному фанату Селтика незабываемый момент

Болельщики швейцарского "Янг Бойз" после поражения от шотландского "Селтика" (1:0) в выездном матче Лиги чемпионов подарили маленькому фанату команды из Глазго незабываемый момент.

Несмотря на неутешительный результат команды, которую поддерживал выездной сектор "Селтик Парк", фанаты "желто-черных" после финального свистка остались на трибунах для того чтобы, поблагодарить своих любимцев за выступление в Лиге чемпионов. Рядом с ними на трибунах остался маленький мальчик, фанат "Селтика", вместе с которым они сделали традиционный фанатский заряд.

Thanks to the entire BSC Young Boys support at Celtic Park tonight who gave my wee fella Joshua his very own, unforgettable and special moment ???? ☘️



Safe journey home to you all and what a great support ???????? @BSC_YB pic.twitter.com/8IuMZlrXem